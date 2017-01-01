Под Запорожьем из АК расстреляли зампредседателя ОТГ
Читай также: В Киеве избили замглавы КГГА: У Слончака сотрясение мозга
В поселке городского типа Акимовка Запорожской области утром, 18 сентября, неизвестный расстрелял из автомата Калашникова заместителя 42-летнего председателя Якимовской объединенной территориальной общины Дмитрия Кириллова.
Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Запорожской области, передает местное издание 061.ua.
Инцидент произошел прямо на ступеньках здания поселкового совета. Кириллов шел на работу и как раз заходил в здание.
Читай также: Гектар Труханова острова захватили люди Медведчука - Bihus.info
Злоумышленник стрелял из автомата Калашникова в присутствии десятка сведетелей. Однако, по неофициальной информации, стрелявший был в маске. На место выехало руководство областной полиции и прокуратуры.
В данный момент в области полицией объявлен план “Перехват“, убийцу ищут.
Известно, что Дмитрий Кириллов курировал в ОТГ вопросы гуманитарной сферы.
Как сообщалось 10 сентября, под Ровно обстреляли авто и дом председателя ОТГ.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram