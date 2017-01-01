Под Запорожьем из АК расстреляли зампредседателя ОТГ

Убийство произошло на глазах у десятка свидетелей.

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В поселке городского типа Акимовка Запорожской области утром, 18 сентября, неизвестный расстрелял из автомата Калашникова заместителя 42-летнего председателя Якимовской объединенной территориальной общины Дмитрия Кириллова.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Запорожской области, передает местное издание 061.ua.

Инцидент произошел прямо на ступеньках здания поселкового совета. Кириллов шел на работу и как раз заходил в здание.

Как уточняет Униан со ссылкой на собственные источники в полиции региона, неизвестный мужчина подошел к чиновнику, что-то ему сказал и несколько раз выстрелил в упор. После того как пострадавший упал, мужчина сделал контрольный выстрел и скрылся во дворах близлежащих домов.

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Злоумышленник стрелял из автомата Калашникова в присутствии десятка сведетелей. Однако, по неофициальной информации, стрелявший был в маске. На место выехало руководство областной полиции и прокуратуры.

В данный момент в области полицией объявлен план “Перехват“, убийцу ищут.

Известно, что Дмитрий Кириллов курировал в ОТГ вопросы гуманитарной сферы.

Многие люди стали свидетелями убийства 061.ua

Как сообщалось 10 сентября, под Ровно обстреляли авто и дом председателя ОТГ.

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