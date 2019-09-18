Трансляцию ремонта моста в Станице Луганской запустили по инициативе Зе
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Онлайн-трансляцию ремонта моста в Станице Луганской разместили также на сайте президента, сообщила пресс-служба ведомства.
Сама трансляция была запущена по поручению президента Владимира Зеленского, подчеркивают в пресс-службе. Веб-камеру поставили у разрушенного моста в районе пгт Станица Луганская через речку Северский Донец.
Трансляцию обещают не прерывать - она будет работать круглосуточно. О начале восстановления разрушенного моста в Станице Луганской Зеленский объявил 2 сентября, напомнили в Офисе президента.
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Восстановление моста через р. Северский Донец в районе Станицы Луганской является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.
15 сентября также осуществлялось асфальтирование дороги от моста в направлении КПВВ. К 11 октября планируется установить временную (обходную) переправу, а к 27 ноября - открыть основной мост.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина готовится к отводу войск по всей линии фронта.
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