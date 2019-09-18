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Трансляцию ремонта моста в Станице Луганской запустили по инициативе Зе

Комментариев: 3
Теперь ее также можно будет смотреть на сайте президента, сам мост планируют открыть к 27 ноября.
Мост в Станице Луганской планируют обновить к концу ноября
Мост в Станице Луганской планируют обновить к концу ноября
пресс-служба ЛОГА

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Онлайн-трансляцию ремонта моста в Станице Луганской разместили также на сайте президента, сообщила пресс-служба ведомства.

Сама трансляция была запущена по поручению президента Владимира Зеленского, подчеркивают в пресс-службе. Веб-камеру поставили у разрушенного моста в районе пгт Станица Луганская через речку Северский Донец.

Трансляцию обещают не прерывать - она будет работать круглосуточно. О начале восстановления разрушенного моста в Станице Луганской Зеленский объявил 2 сентября, напомнили в Офисе президента.

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Восстановление моста через р. Северский Донец в районе Станицы Луганской является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения. 

15 сентября также осуществлялось асфальтирование дороги от моста в направлении КПВВ. К 11 октября планируется установить временную (обходную) переправу, а к 27 ноября - открыть основной мост.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина готовится к отводу войск по всей линии фронта.

 

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Теги: трансляция, мост, Станица Луганская, Зеленский, президент
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Комментариев (3)
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Сеемма    18.09.2019, 12:17
Оценка:  -1
Сеемма
Диво дивное!
lusyika    18.09.2019, 12:00
Оценка:  -3
lusyika
блазня як не називай, хоч актором, хоч припиз*ентом - воно залишиться блазнем до скону!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
asfd0    18.09.2019, 12:34
Оценка:  +1
asfd0
С облегчением )))
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