“Хуже криминала”: Гонтарева винит в поджоге дома Коломойского

Экс-глава НБУ дала интервью касательно последних событий.

Бывшая глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева рассказала, что в поджоге ее дома может быть замешан украинский олигарх Игорь Коломойский, который неоднократно показывает враждебное отношение к ней.

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Об этом Гонтарева заявила в интервью Левому берегу.

Экс-чиновница заявила, что на нее не просто давят, с нее еще и стебутся.

У меня даже нет сомнений! Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся. Тот же Коломойский ходил на YES и рассказывал, что я, дескать, "обещал отправить за ней самолет, а не машину", - заявила Гонтарева.

Также она отметила, что запугивания ее семьи уже перешли черту. Это, по ее словам, уже хуже криминала.

Эти люди уже потеряли человеческое достоинство, они хуже криминала - криминал, как минимум, детей своих врагов не трогает, а они поджигают моей невестке автомобиль. Они смеются в лицо всему мировому сообществу. История с домом - апофеоз, - добавила она.

Гонтарева уверена, что за поджогом ее дома и авто невестки стоит Коломойский. Она не отрицает, что могут быть еще недоброжелатели, но ей об этом неизвестно.

Последний банк я закрыла в 2015-м году, а сейчас у нас 2019-й. Так что, может, у меня и много, помимо Коломойского, врагов, но мне они неизвестны, - добавила экс-глава НБУ.

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Она также заявила, что сгоревший дом не был застрахован, хотя надо было это сделать после истории с поджогом авто. Сейчас ее из больницы в Англии забрал муж. Семья Гонтаревой подозревает, что сейчас находится в смертельной опасности, поэтому намерена скрываться.

Напомним, Рябошапка созывает экстренное совещание силовиков из-за поджога дома Гонтаревой. Дело находится на особом контроле Генпрокуратуры.

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