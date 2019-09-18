Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

“Хуже криминала”: Гонтарева винит в поджоге дома Коломойского

Комментариев: 11
Экс-глава НБУ дала интервью касательно последних событий.
Гонтарева обвинила в поджоге дома Коломойского
Гонтарева обвинила в поджоге дома Коломойского
НБУ

Бывшая глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева рассказала, что в поджоге ее дома может быть замешан украинский олигарх Игорь Коломойский, который неоднократно показывает враждебное отношение к ней.

Читай также: Каким был и сколько стоил сгоревший дом Валерии Гонтаревой

Об этом Гонтарева заявила в интервью Левому берегу.

Экс-чиновница заявила, что на нее не просто давят, с нее еще и стебутся.

У меня даже нет сомнений! Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся. Тот же Коломойский ходил на YES и рассказывал, что я, дескать, "обещал отправить за ней самолет, а не машину", - заявила Гонтарева.

Также она отметила, что запугивания ее семьи уже перешли черту. Это, по ее словам, уже хуже криминала.

Эти люди уже потеряли человеческое достоинство, они хуже криминала - криминал, как минимум, детей своих врагов не трогает, а они поджигают моей невестке автомобиль. Они смеются в лицо всему мировому сообществу. История с домом - апофеоз, - добавила она.

Гонтарева уверена, что за поджогом ее дома и авто невестки стоит Коломойский. Она не отрицает, что могут быть еще недоброжелатели, но ей об этом неизвестно.

Последний банк я закрыла в 2015-м году, а сейчас у нас 2019-й. Так что, может, у меня и много, помимо Коломойского, врагов, но мне они неизвестны, - добавила экс-глава НБУ.

Читай также: Гонтарева: После поджога дома Порошенко даже sms-ку не прислал

Она также заявила, что сгоревший дом не был застрахован, хотя надо было это сделать после истории с поджогом авто. Сейчас ее из больницы в Англии забрал муж. Семья Гонтаревой подозревает, что сейчас находится в смертельной опасности, поэтому намерена скрываться.

Напомним, Рябошапка созывает экстренное совещание силовиков из-за поджога дома Гонтаревой. Дело находится на особом контроле Генпрокуратуры.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Гонтарева, Коломойский, дом, поджог
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (11)
Отсортировать по дате Вниз
T-REX2    18.09.2019, 13:18
Оценка:  0
T-REX2
Свинья Валера достойна Хряка Пэти
ЗаУкраину    18.09.2019, 12:28
Оценка:  +3
ЗаУкраину
Выпросить политубежище у НАГЛОсаксов как пострадавшей, выгодно тварь только тебе! Так что не надо ля-ля, а то би-би в следующий раз уж додавит.
chet_che    18.09.2019, 12:21
Оценка:  +4
chet_che
"Семья Гонтаревой подозревает, что сейчас находится в смертельной опасности, поэтому намерена скрываться." - вот это апофеоз и изюминкой на торте будет попрошайничество политического убежища в Англии, что та, без сомнения, примет, ведь бабла в их банки казнокрадка загнала немало
Адекваты    18.09.2019, 12:17
Оценка:  +4
Адекваты
И ему это выгодно? Нет .А тебе выгодно.Дом застрахован.Плюс убежище в Европе могут дать))
Coюзник    18.09.2019, 12:09
Оценка:  +7
Coюзник
Эта "дама" залезла в карман к каждому гражданину Украины и украла у каждого гражданина 2/3 сбережений ... причем здесь Коломойский ....
Asmo    18.09.2019, 12:57
Оценка:  -1
Asmo
Не надо тут за всех расписываться, если ты держал свои сбережения в гривнах это твоя личная половая трагедия. И чисто что бы еще раз утереть тебе хобот - когда она заступила на пост главы НБУ гривна уже был под 13, а купить больше 100-200 долларов в банке было практически не возможно..
Кайдаш    18.09.2019, 12:02
Оценка:  -5
Кайдаш
Действительно, а чего а идише морда Коломойский взъелся на Гонтареву? Из-за Привата?
Адекваты    18.09.2019, 12:19
Оценка:  +4
Адекваты
Что же ты всему печатному веришь? А подумать головой?))
ЗаУкраину    18.09.2019, 12:30
Оценка:  -1
ЗаУкраину
Да ему думать методичка не позволяет. А в данном случае он просто врубает тумблер-ДУРАК.
Кайдаш    18.09.2019, 12:31
Оценка:  -1
Кайдаш
1. Вопросом на вопрос отвечают лица семитской национальности.
2. Я ничему не верю; читаю (выслушиваю) кучу разных мнений и анализирую.
Кайдаш    18.09.2019, 12:32
Оценка:  0
Кайдаш
ЗаУкраину, смени ник на ЗаУдмуртию
, или ЗаЧувашию
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь