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Депутаты разблокировали закон об импичменте

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Теперь его могут подписать спикер парламента и президент.
Парламент разблокировал закон об импичменте
Парламент разблокировал закон об импичменте
rada.gov.ua

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Верховная Рада не поддержала проект постановления об отмене решения парламента о принятии закона об особой процедуре отстранения президента Украины с поста – импичменте. Вместо необходимых 226 голосов, проект собрал только 101 голос.

Напомним, 10 сентября Верховная Рада проголосовала за принятие в целом законопроекта о порядке проведения импичмента президента.  Предложенный Зеленским и поддержанный фракцией “Слуга народа“ проект закона не устроил оппозицию. Поэтому уже 11 сентября группа народных депутатов из фракции “Европейская солидарность“ зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления об отмене голосования за законопроект об импичменте, чем заблокировала вступление в силу принятого закона.

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Таким образом, сегодняшнее провальное голосование за внесенное оппозицией постановление об отмене результатов голосования по законопроекту об импичменте дает председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову основания, наконец, подписать закон об импичменте и передать его на подпись президенту.

Напомним, Кличко обратится в Раду для роспуска Киевсовета. Условием для роспуска мэр назвал вероятный провал очередной сессии горсовета в четверг.

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Теги: импичмент, закон, Верховная Рада
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