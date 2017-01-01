Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Николаевской области на улице похитили мужчину

Комментариев: 0
Бандитов удалось задержать, но они успели сильно избить пострадавшего.
Пострадавшему 33 года
Пострадавшему 33 года
depositphotos.com(иллюстративное фото)

Читай также: В центре Киева вооруженные люди похитили человека: введен план “Сирена”

В городе Первомайск Николаевской области днем, 17 сентября, неизвестные прямо на улице похитили человека.

Об этом сообщают “Новостям-N“ со ссылкой на родственников похищенного.

Житель Первомайска 33-летний Евгений П. сказал матери, что уходит на встречу, которую ему назначили на ул. Киевской, возле 4-й школы. С кем встреча и по какому вопросу он не уточнил.

Поскольку Евгению ранее неоднократно поступали звонки с угрозами, мать с отчимом решили проследить за ним и на автомобиле.

Читай также: Турецкие спецслужбы похитили 31 человека по всему миру

Опасения подтвердились: Евгений стоял возле школы, к нему подъехал автомобиль DAEWOO Lanos с номером ВЕ1320СІ, выскочили несколько человек бандитского вида, схватили мужчину, затолкали его в авто и уехали. Все произошлоза считанные секунды. Родственники сразу обратились в полицию.

Правоохранители отреагировали быстро, и спустя всего час похитителей задержали. Однако, за это время похищенного сильно избили. Сейчас задержанные дают показания в горотделе полиции.

Как сообщалось 19 августа, иностранец похитил и вывез за границу 25-летнюю украинку.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: похищение человека, Николаевская область, бандиты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь