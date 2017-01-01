В Николаевской области на улице похитили мужчину

Бандитов удалось задержать, но они успели сильно избить пострадавшего.

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В городе Первомайск Николаевской области днем, 17 сентября, неизвестные прямо на улице похитили человека.

Об этом сообщают “Новостям-N“ со ссылкой на родственников похищенного.

Житель Первомайска 33-летний Евгений П. сказал матери, что уходит на встречу, которую ему назначили на ул. Киевской, возле 4-й школы. С кем встреча и по какому вопросу он не уточнил.

Поскольку Евгению ранее неоднократно поступали звонки с угрозами, мать с отчимом решили проследить за ним и на автомобиле.

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Опасения подтвердились: Евгений стоял возле школы, к нему подъехал автомобиль DAEWOO Lanos с номером ВЕ1320СІ, выскочили несколько человек бандитского вида, схватили мужчину, затолкали его в авто и уехали. Все произошлоза считанные секунды. Родственники сразу обратились в полицию.

Правоохранители отреагировали быстро, и спустя всего час похитителей задержали. Однако, за это время похищенного сильно избили. Сейчас задержанные дают показания в горотделе полиции.

Как сообщалось 19 августа, иностранец похитил и вывез за границу 25-летнюю украинку.

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