Подозреваемого в расстрелах на Майдане экс-замглавы МВД взяли под стражу

Бывший замминистра подозревается в организации умышленных убийств и покушений в отношении участников массовых акций протеста в центре Киева.

Печерский райсуд Киева 16 сентября 2019 взял под стражу бывшего замминистра внутренних дел Украины. Речь идет о расстрелах на Майдане в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Управлением спецрасследований Генпрокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего чиновника в превышении власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов.

Попытки препятствовать проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций привели к массовым жертвам среди митингующих в период с 18 по 20 февраля 2014 года и теракту 20 февраля 2014 года на улице Институтской в ​​Киеве.

В том числе, бывший замминистра подозревается в организации умышленных убийств и покушений в отношении участников массовых акций протеста в центре Киева. В деле фигурируют статьи 28, 340, 27, 365, 115, 15, 121 и 258 УК.

Следственный судья Печерского райсуда удовлетворил ходатайство следователя, согласованное с прокурором. Досудебное расследование продолжается.

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