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Подозреваемого в расстрелах на Майдане экс-замглавы МВД взяли под стражу

Комментариев: 4
Бывший замминистра подозревается в организации умышленных убийств и покушений в отношении участников массовых акций протеста в центре Киева.
ГПУ продолжает досудебное расследование по делу Майдана
ГПУ продолжает досудебное расследование по делу Майдана
пресс-служба ГПУ

Печерский райсуд Киева 16 сентября 2019 взял под стражу бывшего замминистра внутренних дел Украины. Речь идет о расстрелах на Майдане в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Управлением спецрасследований Генпрокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего чиновника в превышении власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов.

Попытки препятствовать проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций привели к массовым жертвам среди митингующих в период с 18 по 20 февраля 2014 года и теракту 20 февраля 2014 года на улице Институтской в ​​Киеве.

В том числе, бывший замминистра подозревается в организации умышленных убийств и покушений в отношении участников массовых акций протеста в центре Киева. В деле фигурируют статьи 28, 340, 27, 365, 115, 15, 121 и 258 УК.

Следственный судья Печерского райсуда удовлетворил ходатайство следователя, согласованное с прокурором. Досудебное расследование продолжается.

 

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Теги: Майдан, расстрелы, убийства, ГПУ, суд, МВД
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Комментариев (4)
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T-REX2    18.09.2019, 13:01
Оценка:  +1
T-REX2
Пашинский,Пастор,Хряк,Кроль,Палуб ий,Боксер-вот кто должен быть на нарах
ЗаУкраину    18.09.2019, 12:25
Оценка:  +2
ЗаУкраину
Поиски черного кота в темной комнате продолжаются.
asfd0    18.09.2019, 12:29
Оценка:  +3
asfd0
Вместо того что бы искать плешивого скота пашинского.
Кайдаш    18.09.2019, 12:03
Оценка:  -2
Кайдаш
Не прошло и пяти лет...
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