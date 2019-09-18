Рада декриминализовала фиктивное предпринимательство

Из уголовного кодекса убрали статью, которая часто использовалась для давления на бизнес.

Верховная Рада приняла закон “О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно уменьшения давления на бизнес“. Речь идет о так называемой “декриминализации фиктивного бизнеса“.

Читай также: Разумков поручил комитетам побыстрее разобраться с законами прошлой Рады

Как сообщает официальный портал парламента, за принятие соответствующего решения проголосовали 347 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Принятый закон исключает из Уголовного кодекса статью 205, согласно которой определялось уголовное наказание за создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления запрещенных видов деятельности. Подобные действия наказывались большими штрафами или даже тюремным заключением.

Читай также: Закон о столице: появились подробности

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, применение статьи об уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство было одним из распространенных способов давления на бизнес в Украине. Используя данную статью как повод для проведения проверки предприятия, контролирующие органы часто использовали материалы досудебного расследования как доказательную базу при привлечении к финансовой ответственности за нарушение норм налогового законодательства.

Напомним, сегодня депутаты разблокировали закон об импичменте. Теперь его могут подписать спикер парламента и президент.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.