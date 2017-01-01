67% украинцев против закрытых заседаний Кабмина, - соцопрос

Электорат не поддержал инициативу Гончарука.

Украинцы против заседания Кабмина в закрытом режиме facebook.com/KabminUA

Двое из трех украинцев (66,7%) уверены, что заседания Кабинета министров должны проводиться в открытом режиме. Представители средств массовой информации должны иметь полный доступ к ним. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

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Между тем, 16,5% опрошенных социологами респондентов считают, что Кабмин должен заседать в закрытом режиме, как предложил новый премьер-министр Алексей Гончарук.

Еще 16,8% респондентов пока не определились с ответом на вопрос открытости работы нового правительства Украины.

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Соцопрос был проведен проведено Центром Разумкова с 6 по 11 сентября этого года среди 2018 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Результаты razumkov.org.ua

Напомним, Кабмин проверит работу Кличко на посту столичного мэра. Распоряжение о проведении проверки уже подписано премьер-министром Гончаруком.

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