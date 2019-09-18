Коломойский подает в суд на Гонтареву

Бизнесмен планирует судиться с экс-главой НБУ в украинских судах.

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Олигарх Игорь Коломойский намерен судиться с экс-главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревой. Об этом он заявил LB.ua,.

Так бизнесмен отреагировал на интервью Гонтаревой, в котором она обвинила его в травле. “Я сейчас консультируюсь с юристами, мы на стадии предсудебной подготовки“, - сказал Коломойский.

Он уточнил, что речь идет о защите чести и достоинства в украинских судах. “Конечно, она же гражданка Украины, чего я за ней в других судах бегать буду“, - добавил бизнесмен.

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Напомним, ночью 17 сентября во Киевом дотла выгорел дом Гонтаревой - его подожгли. Неделей ранее ее невестке сожгли автомобиль. А в конце августа саму Гонтареву в Лондоне, где она уже больше года живет и работает, сбила машина.

В поджогах Гонтарева подозревает своего давнего недоброжелателя - Игоря Коломойского.

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