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Коломойский подает в суд на Гонтареву

Комментариев: 1
Бизнесмен планирует судиться с экс-главой НБУ в украинских судах.
Коломойский собрался судиться с Гонтаревой
Коломойский собрался судиться с Гонтаревой
УНИАН

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Олигарх Игорь Коломойский намерен судиться с экс-главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревой. Об этом он заявил LB.ua,.

Так бизнесмен отреагировал на интервью Гонтаревой, в котором она обвинила его в травле. “Я сейчас консультируюсь с юристами, мы на стадии предсудебной подготовки“, - сказал Коломойский.

Он уточнил, что речь идет о защите чести и достоинства в украинских судах. “Конечно, она же гражданка Украины, чего я за ней в других судах бегать буду“, - добавил бизнесмен.

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Напомним, ночью 17 сентября во Киевом дотла выгорел дом Гонтаревой - его подожгли. Неделей ранее ее невестке сожгли автомобиль. А в конце августа саму Гонтареву в Лондоне, где она уже больше года живет и работает, сбила машина.

В поджогах Гонтарева подозревает своего давнего недоброжелателя - Игоря Коломойского. 

 

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Теги: Коломойский, Гонтарева, НБУ, поджог, дом, обвинения
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Комментариев (3)
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Woodbrother    18.09.2019, 13:16
Оценка:  0
Woodbrother
Суть иска- поджог но не получил удовольствия.
Кайдаш    18.09.2019, 12:46
Оценка:  +1
Кайдаш
Запасаемся попкорном - мыльная опера будет долгой...
Шкиряк_и_Зорян    18.09.2019, 13:15
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорян
Да миром разойдутся. Так что много еды не берите! )))
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