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Россия демонстрирует готовность к деэскалации конфликта на Донбассе - Пристайко

Комментариев: 7
Украина также делает шаги в этом направлении, но сдавать территории не намерена.
Россия готова к деэскалации на Донбассе
Россия готова к деэскалации на Донбассе
flickr.com/photos/ministryofdefenceua/

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Россия демонстрирует готовность к деэскалации ситуации на Донбассе. Об этом глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил в интервью немецкому Die Welt.

Мы видим первые, предварительные признаки этого (готовности со стороны Кремля к деэскалации - Ред.), - ответил министр на соответствующий вопрос журналиста немецкого издания.

Также дипломат рассказал об успешном опыте разведения сил на трех тестовых участках линии фронта:

В конце концов, частотность бомбардировок значительно упала, и количество погибших соответственно уменьшилось, - заявил Пристайко.

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По его словам, этот опыт планируется распространить на всю линию соприкосновения, но прекращать конфликт на Донбассе за счет уступок украинских территорий не планируется.

Мы не сдадим украинской территории и сообщили россиянам о наших красных линиях. Поэтому не позволим, чтобы Россия зафиксировала свое господство на частях украинской территории, как например, это произошло в Молдове с Приднестровьем. Мы хотим вернуть наших граждан. И если это не является возможным, нам нужно будет прибегнуть к другим средствам, о которых сейчас говорить еще рано, - заявил министр.

Напомним, Украина готовится к отводу войск по всей линии фронта. Но конечный результат будет зависеть от аналогичных действий противоположной стороны.

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Теги: деэскалация, конфликт на Донбассе, Россия
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Комментариев (7)
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Via_dolorosa    18.09.2019, 13:18
Оценка:  -1
Via_dolorosa
VSHIVANKA--- а ты спроси своих хозяев из крямля почему они засекретили потери вашей ватной армии, заодно поинтересуйся где трупы расиян закапывают которых ВСУ ликвидирует регулярно. Там ведь война идёт, а на войне не бывает что одних убивают а др. вечно живые. Это тебе любой вояка скажет.
Шкиряк_и_Зорян    18.09.2019, 13:13
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорян
"Украина...сдавать территории не намерена..." Так то ж! Уже сдала!
WTF2wtf    18.09.2019, 13:14
Оценка:  -1
WTF2wtf
Китай оккупировал часть Украины?
Или таки российские оккупанты начинают говорить вслух о том, что творят?
VSHIVANKA    18.09.2019, 12:53
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ФОТО ОТВОДИМЫХ РОССИЙСКИХ ВОЙСК МОЖНО ? )))
WTF2wtf    18.09.2019, 13:01
Оценка:  -1
WTF2wtf
Быдлобот ольгинский,
так попроси у своего руководства - там только ваши вояки всем рулят.
Только потому такому быдлу и платит российский бюджет за такой упоротый срач тут ...
WTF2wtf    18.09.2019, 13:02
Оценка:  -1
WTF2wtf
Хотя российской быдломассовке достаточно тупых закидонов презика россии типа "ихтамнет" и "танки из шахт".
Такие "стеснительные" росийские оккупанты ...
Кайдаш    18.09.2019, 12:39
Оценка:  -1
Кайдаш
Трындёжь и провокация...
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