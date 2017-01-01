Рада назначит ЦИК в четверг, но список кандидатов пока скрывают

В то же время, среди претендентов в новый состав есть и представители предыдущего, говорят в "СН".

В ЦИК могут взять кого-то из старого состава EPA/UPG

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Верховная Рада в четверг может рассмотреть вопрос назначения нового состава ЦИК. Парламентская фракция "Слуга народа" предложит президенту 12-13 кандидатов, заявил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы ожидаем, когда президент внесет. У него есть три дня. Три дня начались в понедельник. Фактически - понедельник, вторник, среда. Завтра утром должно быть", - сказал Корниенко.

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Депутат не назвал фамилии претендентов от "Слуги народа" на должности членов ЦИК, однако уточнил, что среди них есть члены отправленного в отставку состава ЦИК.

В то же время, по словам первого замглавы фракции, в предложениях "Слуги народа" нет членов партии. "Было 30-35 кандидатур. Из них 12-13 мы отобрали", - говорит Корниенко.

Ранее лидер "Голоса" Святослав Вакарчук раскритиковал решение парламента о роспуске Верховной Рады.

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