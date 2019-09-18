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Депутаты отменили обязательное лицензирование телекоммуникационной деятельности

Комментариев: 1
Теперь, вместо получения лицензии, достаточно просто уведомить государство о начале соответствующей деятельности.
Рада упростила работу бизнеса в сфере телекоммуникаций
Рада упростила работу бизнеса в сфере телекоммуникаций
depositphotos.com

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Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1050 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу сокращения перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию“. Целью законопроекта, за который проголосовали 349 народных депутатов, является отмена обязательного лицензирования телекоммуникационной деятельности.

Как указано в пояснительной записке к документу, принятие закона уменьшит административное давление на субъекты хозяйствования и упростит ведение бизнеса за счет устранения лишних ограничений в сфере телекоммуникаций.

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Вместо того, чтобы проходить сложную процедуру получения лицензии, субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность в сфере телекоммуникаций, будут просто уведомлять профильную Национальную комиссию о начале осуществления своей деятельности.

Однако уведомительный принцип вводится не для всех. В законе “О лицензировании видов хозяйственной деятельности“ по-прежнему будет указан перечень видов деятельности, для которых лицензия всё же нужна. И только для тех, которые в законе не упомянуты, вводится уведомительный принцип.

Напомним, Рада декриминализовала фиктивное предпринимательство. Из уголовного кодекса убрали статью, которая часто использовалась для давления на бизнес.

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Теги: закон, телекоммуникации, лицензия, уведомление, Верховная Рада
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Комментариев (1)
Woodbrother    18.09.2019, 13:11
Оценка:  -2
Woodbrother
Сейчас рассейские оккупанты очень быстро нам помогут с телевизионной пропагандой. Как начнут , так потом не остановишь.
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