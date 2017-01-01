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Глава КСУ и еще двое судей со времен Януковича уволились

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Судьи были назначены еще в сентябре 2010 года, и их срок полномочий истекает через три дня.
Шаптала сама написала заявление об отставке
Шаптала сама написала заявление об отставке
УНИАН

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17 сентября на специальном пленарном заседании Конституционного Суда Украины были уволены судьи Конституционного Суда Михаил Гультай, Михаил Запорожец и Наталья Шаптала. Эту информацию официально подтвердили в КСУ.

Судьи уволены в соответствии с пунктом 4 части второй статьи 149-1 Конституции Украины на основании поданных ими заявлений об отставке.

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В ведомстве напомнили, что судья Конституционного Суда Украины назначается на девять лет без права быть назначенным повторно.

Михаила Гультая, Михаила Запорожца и Наталью Шапталу назначили судьями Конституционного Суда X съездом судей Украины 16 сентября 2010 года. Судьи приняли присягу 21 сентября 2010 года, так что срок их полномочий почти истек.

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Кроме того, этих судей называют еще и "судьями Януковича", подразумевая, что это кандидаты от власти до Майдана.

Напомним, ранее СМИ написали о том, что в Конституционном суде сменился глава.

 

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Теги: КСУ, судьи, увольнение, Шаптала
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