Под Кропивницким пьяный отчим задавил младенца собственным телом

Подозреваемый арестован без права внесения залога.

В Кировоградской области пьяный отчим насмерть задавил 7-месячного малыша собственным телом. Об этом сообщает ТСН.

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Обстоятельства смерти малыша стали известны после того, как озвучили результаты вскрытия тела. У погибшего были сломаны два ребра и разорвано легкое. Соседи позвонили медикам, которым оставалось только констатировать смерть малыша.

Отчим не сознавался в том, что задавил ребенка в состоянии алкогольного опьянения. Между тем, мать погибшего мальчика утверждала, что смерть малыша - несчастный случай. Вероятно, она покрывала злоумышленника, поэтому всем говорила, что ребенок выпал из коляски.

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На теле мальчика нашли многочисленные ушибы. Горе-отчима арестовали на два месяца без права внесения залога. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Харькове мать до смерти избила младенца. После двух месяцев в больнице малышка скончалась.

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