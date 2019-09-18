Убийство замглавы Акимовской ОТГ: Преступники сожгли свое авто

Сегодня глава Нацполиции представит нового начальника полиции Запорожской области, он даст брифинг по этому убийству.

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После убийства заместителя главы Акимовской объединенной территориальной общины Дмитрия Кириллова в пгт. Акимовка Запорожской области преступники скрылись с места преступления, после чего подожгли свой автомобиль Daewoo Lanos и избавились от оружия.

Об этом сообщает издание Актуально.

С места убийства от поселкового совета злоумышленники скрылись на автомобиле Daewoo Lanos.

Позже выяснилось, что преступники сожгли транспортное средство, на котором передвигались, недалеко от места убийства. А оружие, из которого был убит чиновник, они выбросили там же за гаражами.

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“Через полтора часа глава Нацполиции Сергей Князев представит нового начальника полиции Запорожской области. После этого он даст брифинг относительно этого события (убийства – ред.). Больше ничего сказать не могу“, - сообщила УП пресс-секретарь полиции Запорожской области Екатерина Людвиг.

Как сообщалось, 18 сентября под Запорожьем из АК расстреляли зампредседателя ОТГ.

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