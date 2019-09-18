В Минске проходит встреча ТКГ по Донбассу

Стороны обсуждают освобождение удерживаемых лиц и отвод вооружений.

МИД Беларуси сообщил о новых переговорах по Донбассу twitter.com/BelarusMID

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В Минске в данный момент проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом с Twitter сообщило МИД Беларуси.

Основной темой для разговоров станет освобождение удерживаемых в ОРДЛО украинцев, а также - отвод вооружений с линии разграничения.

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В #Минск'е проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке #Украина pic.twitter.com/SvRFR9fJMb — МИД Беларуси 🇧🇾 (@BelarusMID) September 18, 2019

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Ранее сообщалось, что Украина готовит отвод вооружений ООС по всей линии разграничения на Донбассе.

Напомним, ранее сообщалось, что Кучма настаивает на выполнении сначала блока безопасности Минска-2.

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