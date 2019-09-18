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В Минске проходит встреча ТКГ по Донбассу

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Стороны обсуждают освобождение удерживаемых лиц и отвод вооружений.
МИД Беларуси сообщил о новых переговорах по Донбассу
МИД Беларуси сообщил о новых переговорах по Донбассу
twitter.com/BelarusMID

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В Минске в данный момент проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом с Twitter сообщило МИД Беларуси.

Основной темой для разговоров станет освобождение удерживаемых в ОРДЛО украинцев, а также - отвод вооружений с линии разграничения.

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Ранее сообщалось, что Украина готовит отвод вооружений ООС по всей линии разграничения на Донбассе.

Напомним, ранее сообщалось, что Кучма настаивает на выполнении сначала блока безопасности Минска-2.

 

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Теги: Донбасс, война, Минск, ТКГ, переговоры, РФ, Украина, ОРДЛО
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