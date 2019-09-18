"Портнов неоднократно со своей камарильи угрожал Гонтаревой" - Порошенко

Экс-президент опасается, что в Украину возвращается бандитизм 90-х.

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Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко заявил, что бывший заместитель руководителя Администрации Виктора Януковича Андрей Портнов угрожал экс-главе Нацбанка Валерии Гонтаревой. Об этом сообщает НВ.

“Господин Портнов переполнен местью и реваншем, сам неоднократно со своей камарильи угрожал госпоже Гонтаревой“, - рассказал бывший президент.

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При этом атаку на дом экс-главы НБУ он назвал “ужасной“. “Это ужасное преступление. Я полностью разделяю позицию Гонтаревой, что к этому непосредственное отношение имеют заинтересованные люди в деле ПриватБанка“, - отметил Порошенко.

По его словам, из-за подобных случаев Украина несет серьезные репутационные потери, как на международной арене, так и в финансово-банковской сфере.

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“Это точно сейчас нам не нужно во время начала работы миссии МВФ в Украине... Власть должна пройти испытание на то, чтобы у нас в стране не возвращался бандитизм середины 90-х. Иначе атмосфера безнаказанности поспособствует продлению этого хаоса“, - подчеркнул Порошенко.

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Он добавил, что его партия будет инициировать создание временной следственной комиссии в Совете в связи с поджогом дома Гонтаревой.

Напомним, ранее бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что подает в суд на Валерию Гонтареву.

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