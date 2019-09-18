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Поджог дома Гонтаревой может навредит переговорам с МВФ, - Арахамия

Комментариев: 2
Лидер “Слуги народа” озвучил опасения.
Арахамия опасается, что история с Гонтаревой повлияет на переговоры с МВФ
Арахамия опасается, что история с Гонтаревой повлияет на переговоры с МВФ
УНИАН

Пожар в доме экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой может существенно повлиять на переговоры с Международным валютным фондом касательно предоставления Украине очередного кредита.

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Об этом заявил лидер фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, передает РБК-Украина.

По словам политика, западные СМИ освещали поджог дома Гонтаревой в негативном контексте для Украины. Поэтому это может повредить инвестиционному рейтингу государства.

Не знаю, кто там заказчик, но это выглядит странно. Почему в день приезда МВФ? Это случайно? Каждый эксперт это рассматривает, говорит, что это не случайное событие - именно в такой день. Я думаю, что это может повлиять (на предоставление кредита от МВФ Украина - ред.), - заявил Арахамия.

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Напомним, Гонтарева винит в поджоге дома Коломойского. Экс-глава НБУ дала интервью касательно последних событий.

 

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Теги: Гонтарева, Арахамия, МВФ, поджог
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Комментариев (2)
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wnt    18.09.2019, 14:38
Оценка:  0
wnt
Посмотрите в эти честные глаза)) Такое впечатление, что ЗеКоманда как раз и не хочет брать деньги у МВФ, ибо скорее всего Путин пообещал отстегнуть сколько нужно, без процентов и счётчиков...а у этих слюна и потекла...
Хулиганка*    18.09.2019, 14:35
Оценка:  0
Хулиганка*
вот и чудненько, хватит нам долгов
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