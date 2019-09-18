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Обманутые инвесторы новостроек вышли на митинг: В центре Киева перекрыто движение

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Люди требуют помощи правительства.
В центре Киева перекрыли движение из-за митингующих инвесторов новостроек
В центре Киева перекрыли движение из-за митингующих инвесторов новостроек
112 Украина (архивное фото)

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В Киеве правооохранители перекрыли движение по улице Грушевского от здания Кабинета Министров до здания Верховной Рады из-за шествия митингующих.

Об этом сообщают Українські Новини.

Около 300 инвесторов недостроенных жилых домов в столице требуют от властей выделить финансирование на завершение строительства жилищных комплексов.

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Некоторые из митингующих держат в руках железную посуду, звеня ею, а также плакаты с требованиями, на некоторых из них надеты мешки с надписями “обманутый инвестор недостройки“.

Правоохранители усилили охрану здания правительства. Обстановка спокойная.

Ранее была названа общая стоимость квартир в новостройках Киева. В столице на первичном рынке на продажу выставлено более 50 тысяч квартир. Их общая стоимость составляет 97,7 млрд грн.

Как сообщалось 5 сентября, “черные риэлторы“ присвоили 20 объектов недвижимости в Киевском регионе.

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Теги: Киев, митинг, протест, новострой, инвесторы
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Комментариев (0)
dimasvetik    18.09.2019, 14:54
Оценка:  0
dimasvetik
иж чего, я типа должен платить свой налог на этих жадных фраеров лохов!!!!
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