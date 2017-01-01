ГБР расследует факты майнинга криптовалют на серверах ГСА

В преступлении подозреваются работники информационно-технического отдела Государственной судебной администрации.

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Киевское управление Государственного бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении двум работникам Государственной судебной администрации Украины (ГСА), которые незаконно использовали сетевое и компьютерное оборудование ГСА в личных корыстных целях. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, подозреваемые установили на служебные компьютеры специальное программное обеспечение, с помощью которого они направляли рабочие мощности серверов ГСА на поддержание работы интернет-магазинов и на добычу криптовалюты. Факты указанных противоправных действий подтверждены выводами эксперта.

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Причастные к установке вредоносного ПО двое работников ГП “Информационные судебные системы“ ГСА Украины подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 и 2 ст.361 и ч.1 ст.361-1 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей и создание с целью использования вредоносных программных или технических средств), а также ч.1 ст.359 и ч.1 ст.361-1 (незаконное приобретение и использование специальных технических средств получения информации и создание в целях использования вредоносных программных или технических средств) Уголовного кодекса Украины.

Ведется досудебное расследование.

Напомним, полицейские организовали сеть подпольных казино. ГБР провело обыски в Кривом Роге и Днепре.

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