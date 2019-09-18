“Голос” требует уволить Трубу из ГБР

В Раде зарегистрировали законопроект.

Политическая партия “Голос” Святослава Вакарчука зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, который предусматривать увольнение руководства Государственного бюро расследований.

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Об этом сообщили на сайте политической силы.

В “Голосе” сообщили, что законопроект призван перезапустить систему управления Государственного бюро расследований. В частности, депутаты фракции просят уволить с должности директора ведомства Романа Трубу.

Депутаты фракции “Голос” в Верховной Раде зарегистрировали альтернативный президентскому законопроект о Государственном бюро расследований. Он предусматривает освобождение Романа Трубы с должности руководителя и полную перезагрузку ведомства, - сообщили в пресс-службе партии.

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В “Голосе” также отметили, что законопроект предусматривает увольнение и назначение на конкурсной основе не только заместителей, но и руководителя ГБР. При этом предлагается назначить конкурсные комиссии, которые должны состоять из 6 представителей: трех по представлению Офиса Президента и еще трех - от Общественного совета международных экспертов.

Напомним, Вакарчук раскритиковал решение Рады о роcпуске ЦИК. Лидер “Голоса” негативно относится к роcпуску ЦИК.

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