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“Голос” требует уволить Трубу из ГБР

Комментариев: 3
В Раде зарегистрировали законопроект.
"Голос" хочет уволить Трубу
"Голос" хочет уволить Трубу
president.gov.ua

Политическая партия “Голос” Святослава Вакарчука зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, который предусматривать увольнение руководства Государственного бюро расследований.

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Об этом сообщили на сайте политической силы.

В “Голосе” сообщили, что законопроект призван перезапустить систему управления Государственного бюро расследований. В частности, депутаты фракции просят уволить с должности директора ведомства Романа Трубу.

Депутаты фракции “Голос” в Верховной Раде зарегистрировали альтернативный президентскому законопроект о Государственном бюро расследований. Он предусматривает освобождение Романа Трубы с должности руководителя и полную перезагрузку ведомства, - сообщили в пресс-службе партии.

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В “Голосе” также отметили, что законопроект предусматривает увольнение и назначение на конкурсной основе не только заместителей, но и руководителя ГБР. При этом предлагается назначить конкурсные комиссии, которые должны состоять из 6 представителей: трех по представлению Офиса Президента и еще трех - от Общественного совета международных экспертов.

Напомним, Вакарчук раскритиковал решение Рады о роcпуске ЦИК. Лидер “Голоса” негативно относится к роcпуску ЦИК.

 

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Теги: Вакарчук, Голос, Труба, ГБР
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Комментариев (3)
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eddgek    18.09.2019, 14:45
Оценка:  -2
eddgek
Трубу Н /-\Х в ТРУБУ ,к хУлиганнке в зАд!!!!!Пускай балдеет..
Хулиганка*    18.09.2019, 14:37
Оценка:  +2
Хулиганка*
голос Америки с галицайским акцентом чего-то там вякнул?
Лежать, бандера!
alex-zol    18.09.2019, 14:27
Оценка:  +1
alex-zol
петушня обозначилась))))))))
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