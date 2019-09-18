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В Киеве наступила метеорологическая осень

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Среда, 18 сентября, стала первым днем не календарной, а фактической осени.
В Киев окончательно пришла осень
В Киев окончательно пришла осень
wikipedia.org

Вторник, 17 сентября, был последним днем метеорологического лета в Киеве. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

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По данным метеорологов, в среду, 18 сентября, среднесуточная температура воздуха в столице составит менее 15 градусов тепла, что означает наступление метеорологической осени. С учетом того, что метеорологическое лето в Киеве началось 13 мая, его общая длительность составила 127 дней, то есть более четырех месяцев. Для сравнения в 2012 году метеорологическое лето в столице длилось 166 дней – рекорд для города.

В этом году в течение лета столичные метеорологи насчитали 23 жарких дня с температурой выше +30 градусов.

Напомним, на среду синоптики обещают Украине осенние дожди. Осадки ожидаются почти во всех областях.

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Теги: осень, Киев, метеорологи
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