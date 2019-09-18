Вятрович прокомментировал свою отставку и новый бюджет института

Директор института заверил, что слухи о бюджете в 2-3 раза больше - фейк.

Вятрович надеется, что его коллег не уволят из института Facebook Владимира Вятровича

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Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович подал в отставку. Об этом он сообщил в своем видеообращении в Facebook.

Свою работу в институте Вятрович завершил словами римских консулов: “Я сделал сколько смог, кто сможет - пусть сделает больше“.

Также он заявил, что после прихода на должность, ставил перед собой амбициозные цели и по большей части их достигал.

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Так, среди своих достижений Вятрович отметил освобождение Украины от тоталитарной символики, открытие архивов КГБ, признание участников освободительного движения (УПА) борцами за независимость.

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В то же время он уверен, что Институту еще есть над чем работать: “Нужно продолжать начатые институционные проекты, как, например, создание Музея Революции и Архива нацпамяти“.

Он также отметил, что ушел с поста главы Института национальной памяти с записью в трудовой книжке – “по соглашению сторон“, пишет Фокус.

“Нового главу Института будут выбирать на конкурсной основе, кто им станет – не знаю. Но я беседовал с нашим премьером и он заверил, что работа Института национальной памяти не прекратится и он сохранит свой статус“, - говорит Вятрович.

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“Все, что делалось в моей каденции, должно быть продолжено. Коллеги мои, конечно, шокированы отставкой, но я надеюсь, все останутся в Институте и продолжат нашу работу“, – рассказал он.

На вопрос, чем теперь займется, Вятрович ответил: “Теперь я буду заниматься творческой работой – буду писать“. Также он развеял слух об увеличении бюджета Института национальной памяти.

“Бюджет в этом году не существенно увеличили, это всего лишь перерасчеты, которые делаются каждый год. По сути, бюджет остался таким же, как и был в прошлом году, что в принципе хорошо. И речь о том, что бюджет якобы увеличили в 2-3 раза – фейк“, – отметил Вятрович.

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Он добавил в комментарии Lb.ua, что его увольнение готовилось давно. "Увольнение готовилось заранее, и я лично это обсуждал этот вопрос с премьер-министром Алексеем Гончаруком, с которым хорошо знаком со времен Майдана", - говорит экс-директор.

"Он также меня лично заверил, что Институт сохранит все свои направления работы, заложенные за эти пять лет", - сказал Вятрович.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин уволил Владимира Вятровича с должности главы Института нацпамяти.

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