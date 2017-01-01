Пустые улицы и комендантский час: как сегодня живет Луганск

В сети появились фото оккупированного Луганска.

Оккупированный боевиками Луганск сегодня живет спокойно. На улицах даже стало меньше военной техники. Об этом изданию LIGA.net сообщили местные жители в оккупации.

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По словам очевидцев, в последнее время военной техники на улицах города практически не видно. Вероятно, это связано с разведением войск и строительством моста в Станице Луганской.

На улицах сейчас почти не видно людей в военной форме, - рассказал источник издания, который пожелал остаться анонимным.

Он также рассказал, что Луганск практически пуст вечером. Уже на протяжении шести лет город живет по комендантскому часу, который еще не отменили.

Ездят преимущественно машины "полиции". Но людей немного, действует комендантский час, его пока не отменили. Живем шестой год так, - добавил источник.

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Кроме того, другой житель оккупированного боевиками Луганска заявил, что большинство жителей оккупированных районов Донбасса “ждут мира с приходом Зеленского”.

Между тем, в миссии ОБСЕ сообщили, что боевики не спешат отводить тяжелое вооружение.

Центр Луганска liga.net

17 танков (Т-64 - восемь единиц, Т-72 - девять единиц) находятся в аэропорту к югу от Луганска, - отметили в пресс-службе миссии.

Напомним, Украина готовится к отводу войск по всей линии фронта. Но конечный результат будет зависеть от аналогичных действий противоположной стороны.

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