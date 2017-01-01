В Миргороде ввели карантин из-за бешеной лисы
В городе Миргород Полтавской области с 17 сентября ввели карантин из-за бешенства, обнаруженного у животного.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета Миргорода.
На прошлой неделе, 13 сентября, в городе обнаружили лису, зараженную этим вирусом. Животное покусало трех человек.
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“Комиссия утвердила мероприятия по дальнейшему страхованию территории от распространения бешенства, разработан график профилактических прививок домашних и бездомных животных по микрорайонам города“, - говорится в сообщении.
Жителей города просят немедленно сделать прививки своим домашним животным и по возможности - бездомным животным своего района. В случае необычного поведения животных необходимо немедленно обращаться к ветеринарным врачам.
Напомним, вирус бешенства является смертельным для человека, болезнь можно остановить только прививкой после контакта с больным животным.
Как сообщалось, в апреле в Киевской области от смерти спасли лису.
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