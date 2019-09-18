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Под Офисом президента произошли стычки митингующих и силовиков

Комментариев: 1
Инвесторы, которые вышли на митинг в центре Киева, хотели зайти в здание ОПУ, но правоохранители их оттеснили.

Под Офисом президента на улице Банковой в Киеве произошли стычки протестующих инвесторов в строительство с правоохранителями, сообщает пресс-служба полиции столицы.

Под ОП пришли инвесторы, которым нечестные застройщики не достроили дома. Их акция в правительственном квартале продолжается с самого утра. Сначала они были под Верховной Радой, потом пришли на Банковую, - сообщила заместитель руководителя отдела коммуникации полиции Киева Яны Семенюк.

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По ее словам, инвесторы хотели зайти в здание, стучали в дверь, но правоохранители их оттеснили. Пострадавших нет, нарушений не зафиксировано.

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По словам Павла Коробчука, недовольные инвесторы застройки якобы хотели подать какое-то заявление президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним, обманутые инвесторы новостроек вышли на митинг: в центре Киева перекрыто движение. Люди требуют помощи правительства.

 

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Теги: митинг, полиция, протест, новострой, драка, инвесторы, новостройки, Офис президента
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Комментариев (1)
Антибес    18.09.2019, 15:57
Оценка:  +2
Антибес
Это не инвесторы.Это лохи пещерные!
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