Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Юрист Roshen и глава КИУ: Стали известны кандидаты в ЦИК от Порошенко

Комментариев: 1
СМИ называют две фамилии - Черненко и Буглака, в то же время официально в "ЕС" этого не подтверждают.
СМИ назвали кандидатов в ЦИК от Евросолидарности
СМИ назвали кандидатов в ЦИК от Евросолидарности
Facebook Петра Порошенко

Читай также: Стало известно, когда появится список кандидатов в ЦИК

Фракция "Европейская солидарность" предложила президенту Владимиру Зеленскому две кандидатуры на должность члена Центральной избирательной комиссии, пишет LIGA.net со ссылкой на свои источники.

Официально в Евросолидарности отказываются называть фамилии, лишь подтверждая, что президенту были поданы две кандидатуры. 

Читай также: Посольство США поблагодарило уволенную Зеленским ЦИК

В тоже время источник в руководстве фракции "СН" рассказал, что "ЕС" внесла кандидатуры Александра Черненко и Юрия Буглака. Оба были нардепами VIII-го созыва Рады от БПП.

Черненко с 2009 года был главой правления КИУ, а Буглак до избрания нардепом работал юристом корпорации Roshen. Ранее сообщалось, что Рада назначит новый состав ЦИК в четверг, но фамилии кандидатов пока не раскрывают.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: ЦИК, Порошенко, кандидаты, Зеленский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
alex-zol    18.09.2019, 15:23
Оценка:  +4
alex-zol
на помойку вместе с петей и гонтаревой
Кырмызы_вэ_бейаз    18.09.2019, 15:41
Оценка:  +1
Кырмызы_вэ_бейаз
На помойку слишком шикарно для них! В СИЗО на Лукьяновке! Там им самое место!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь