Юрист Roshen и глава КИУ: Стали известны кандидаты в ЦИК от Порошенко

СМИ называют две фамилии - Черненко и Буглака, в то же время официально в "ЕС" этого не подтверждают.

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Фракция "Европейская солидарность" предложила президенту Владимиру Зеленскому две кандидатуры на должность члена Центральной избирательной комиссии, пишет LIGA.net со ссылкой на свои источники.

Официально в Евросолидарности отказываются называть фамилии, лишь подтверждая, что президенту были поданы две кандидатуры.

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В тоже время источник в руководстве фракции "СН" рассказал, что "ЕС" внесла кандидатуры Александра Черненко и Юрия Буглака. Оба были нардепами VIII-го созыва Рады от БПП.

Черненко с 2009 года был главой правления КИУ, а Буглак до избрания нардепом работал юристом корпорации Roshen. Ранее сообщалось, что Рада назначит новый состав ЦИК в четверг, но фамилии кандидатов пока не раскрывают.

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