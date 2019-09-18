В Николаеве расстреляли трех работников АЗС: введен план “Сирена”
На автомобильной заправке в Николаеве расстреляли трех сотрудников. Их тела с огнестрельными ранениями увезли на экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
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Сообщается, что сейчас на месте тройного убийства работают сотрудники следственно-оперативной группы Ингульского отдела полиции, следователи, оперативники Главного управления, криминалисты, кинолог со служебной собакой, эксперты.
Полиция ввела оперативный план “Сирена” в Николаеве. Обстоятельства трагедии устанавливают.
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Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 УК Украины Умышленное убийство.
Пока полиция не готова давать более подробные комментарии массового расстрела на заправке Николаева.
Напомним, в Мариуполе боевика "ДНР" застрелили в его собственной квартире. Отпущенного судом Романа Джумаева расстреляли в упор.
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