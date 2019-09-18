Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Николаеве расстреляли трех работников АЗС: введен план “Сирена”

Комментариев: 5
Полиция проводить оперативно-розыскные действия.
В городе введен план "Сирена"
В городе введен план "Сирена"
facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

На автомобильной заправке в Николаеве расстреляли трех сотрудников. Их тела с огнестрельными ранениями увезли на экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Читай также: Под Запорожьем из АК расстреляли зампредседателя ОТГ

Сообщается, что сейчас на месте тройного убийства работают сотрудники следственно-оперативной группы Ингульского отдела полиции, следователи, оперативники Главного управления, криминалисты, кинолог со служебной собакой, эксперты.

Полиция ввела оперативный план “Сирена” в Николаеве. Обстоятельства трагедии устанавливают. 

Читай также: “Я убил твою дочь”: появились шокирующие детали убийства украинки в Польше

Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 УК Украины Умышленное убийство.

Пока полиция не готова давать более подробные комментарии массового расстрела на заправке Николаева.

Напомним, в Мариуполе боевика "ДНР" застрелили в его собственной квартире. Отпущенного судом Романа Джумаева расстреляли в упор.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: убийство, АЗС, Николаев, Сирена
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Vasya_iz_Ivanovo    18.09.2019, 16:16
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
Украинзге мир!
Антибес    18.09.2019, 15:45
Оценка:  +1
Антибес
Наказали за регулярный недолив?Или банальное вооружённое ограбление?Сейчас по ICTV!
Шкиряк_и_Зорян    18.09.2019, 15:56
Оценка:  +2
Шкиряк_и_Зорян
Передел собственности. Акция устрашения по всей видимости. Кошмар!
Антибес    18.09.2019, 16:04
Оценка:  0
Антибес
Недолив тоже нельзя исключать.Только на недоливе,состовляющем 3-5%,АЗС может ежедневно"зарабатывать&q uot;десятки тысяч гривен!Но не все желают чувствовать себя обманутыми.
asfd0    18.09.2019, 16:05
Оценка:  0
asfd0
Роботяги то при чём?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь