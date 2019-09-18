В Николаеве расстреляли трех работников АЗС: введен план “Сирена”

Полиция проводить оперативно-розыскные действия.

На автомобильной заправке в Николаеве расстреляли трех сотрудников. Их тела с огнестрельными ранениями увезли на экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Читай также: Под Запорожьем из АК расстреляли зампредседателя ОТГ

Сообщается, что сейчас на месте тройного убийства работают сотрудники следственно-оперативной группы Ингульского отдела полиции, следователи, оперативники Главного управления, криминалисты, кинолог со служебной собакой, эксперты.

Полиция ввела оперативный план “Сирена” в Николаеве. Обстоятельства трагедии устанавливают.

Читай также: “Я убил твою дочь”: появились шокирующие детали убийства украинки в Польше

Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 УК Украины Умышленное убийство.

Пока полиция не готова давать более подробные комментарии массового расстрела на заправке Николаева.

Напомним, в Мариуполе боевика "ДНР" застрелили в его собственной квартире. Отпущенного судом Романа Джумаева расстреляли в упор.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.