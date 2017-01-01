В зоне ЧАЭС поймали дезертира ВСУ

Мужчина с 5 сентября этого года был в розыске.

По Чернобылем нашли пропавшего без вести солдата-контрактника kv.npu.gov.ua

На территории зоны ЧАЭС правоохранители обнаружили пропавшего без вести солдата-контрактника.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

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Так, во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской АЭС полицейскими был обнаружен и задержан 30-летний солдат-контрактник, который с 5 сентября текущего года находится в розыске, как пропавший без вести. Задержанный гражданин незаконно проник на территорию зоны.

Об обнаружении военнослужащего было сообщено командиру воинской части, где пропавший мужчина проходил службу.

Как сообщалось 20 августа, в Чернобыльской зоне задержали сталкера из США.

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