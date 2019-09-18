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Украинским морякам не запрещали въезд в РФ - Полозов

Комментариев: 4
Ранее распространенная информация о таком запрете оказалась недостоверной.
Адвокат украинских моряков Николай Полозов
Адвокат украинских моряков Николай Полозов
Facebook Николая Полозова

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Россия не запрещала въезд на свою территорию 24 украинским морякам, освобожденным 7 сентября в рамках двустороннего обмена удерживаемыми лицами. Об этом сообщил адвокат моряков Николай Полозов на своей странице в Facebook.

Он посетовал на то, что СМИ массово распространили недостоверную информацию о якобы имеющемся запрете для моряков посещать Россию. Правозащитник указал на то, что статус украинцев в РФ не менялся и в их отношении по-прежнему ведется следствие:

В настоящее время 24 украинских моряка находятся в статусе обвиняемых в уголовном деле, находящемся в производстве Следственного управления ФСБ России. Никаких запретов на въезд в РФ в отношении 24 украинских военных моряков не выносилось, - написал адвокат.

Напомним, вчера распространилась информация о том, что Россия запретила въезд всем 35 украинцам, освобожденным в рамках обмена. Автором информации был один из адвокатов освобожденных украинцев Дмитрий Диндзе.

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Теги: моряки, Полозов, Россия, запрет
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Комментариев (4)
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Шкиряк_и_Зорян    18.09.2019, 15:54
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорян
Тогда зачем им квартиры дали, если он смогут спокойно зарабатывать на жизнь на стройках Подмосковья? Надо с этим разобраться!
asfd0    18.09.2019, 16:04
Оценка:  -2
asfd0
Так ото-ж, военные моряки сдались в плен без боя, катера отобрали. Пока что вижу только одну причину - пели гимн, когда ехали в автозаке, хотя и это только с их слов )))
WTF2wtf    18.09.2019, 16:19
Оценка:  0
WTF2wtf
Ну само собой россиянам и вашим наемникам можно гордиться тем, что они убивали украинцев на украинской земле ...
WTF2wtf    18.09.2019, 16:18
Оценка:  0
WTF2wtf
Рашик, а вы своим возвращенным из плена хоть что-то дали?
Или только под зад коленом, если не на зону?
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