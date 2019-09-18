Украинским морякам не запрещали въезд в РФ - Полозов
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Россия не запрещала въезд на свою территорию 24 украинским морякам, освобожденным 7 сентября в рамках двустороннего обмена удерживаемыми лицами. Об этом сообщил адвокат моряков Николай Полозов на своей странице в Facebook.
Он посетовал на то, что СМИ массово распространили недостоверную информацию о якобы имеющемся запрете для моряков посещать Россию. Правозащитник указал на то, что статус украинцев в РФ не менялся и в их отношении по-прежнему ведется следствие:
В настоящее время 24 украинских моряка находятся в статусе обвиняемых в уголовном деле, находящемся в производстве Следственного управления ФСБ России. Никаких запретов на въезд в РФ в отношении 24 украинских военных моряков не выносилось, - написал адвокат.
Напомним, вчера распространилась информация о том, что Россия запретила въезд всем 35 украинцам, освобожденным в рамках обмена. Автором информации был один из адвокатов освобожденных украинцев Дмитрий Диндзе.
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