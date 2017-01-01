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Полиция о расстреле чиновника на Запорожье: Был такой экшн

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Полиции от очевидцев известны приметы преступника .
Убийство произошло прямо на ступеньках здания поселкового совета Акимовки
Убийство произошло прямо на ступеньках здания поселкового совета Акимовки
0619.com.ua

Заместитель председателя Акимовской объединенной территориальной общины Дмитрий Кириллов, которого расстреляли утром 18 сентября у здания поселкового совета, умер во время оказания медицинской помощи, полиция рассматривает несколько версий убийства. Преступник с места происшествия бежал, используя автомобиль, который потом нашли сожженным.

Об этом сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев.

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“Рабочих версий несколько. Они связаны с его личной жизнью, его коммерческой деятельностью и тому подобное. Политической версии, учитывая его политическую деятельность, в частности, то, что он депутат местного совета, пока у следствия нет“, - сообщил Князев.

“Был такой экшн: преступник с места происшествия бежал, используя автомобиль, который потом нашли сожженным, есть очевидцы, которые видели, как горел автомобиль“, - добавил полицейский.

Сейчас, по его словам, в области введена "полицейская операция соответствующего уровня". Тело Кириллова направили на вскрытие, которое к вечеру должно установить характер огнестрельных ранений, их количество и какое из них повлекло смерть.

Также полиции известны приметы преступника от очевидцев.

Правоохранители изъяли и передали экспертам оружие, которое может быть орудием убийства. Но пока неизвестно, из какого именно оружия – короткоствольного или длинноствольного – убили Кириллова и изъяли ли именно орудие преступления или какое-то другое оружие.

Как сообщалось, по имеющейся информации убитый 18 сентября заместитель главы поселка Акимовка Дмитрия  Кириллов является сыном криминального авторитета из 90-х.

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Теги: убийство, ОТГ, застрелили, Запорожская область
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