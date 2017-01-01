Полиция о расстреле чиновника на Запорожье: Был такой экшн

Полиции от очевидцев известны приметы преступника .

Заместитель председателя Акимовской объединенной территориальной общины Дмитрий Кириллов, которого расстреляли утром 18 сентября у здания поселкового совета, умер во время оказания медицинской помощи, полиция рассматривает несколько версий убийства. Преступник с места происшествия бежал, используя автомобиль, который потом нашли сожженным.

Об этом сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев.

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“Рабочих версий несколько. Они связаны с его личной жизнью, его коммерческой деятельностью и тому подобное. Политической версии, учитывая его политическую деятельность, в частности, то, что он депутат местного совета, пока у следствия нет“, - сообщил Князев.

“Был такой экшн: преступник с места происшествия бежал, используя автомобиль, который потом нашли сожженным, есть очевидцы, которые видели, как горел автомобиль“, - добавил полицейский.

Сейчас, по его словам, в области введена "полицейская операция соответствующего уровня". Тело Кириллова направили на вскрытие, которое к вечеру должно установить характер огнестрельных ранений, их количество и какое из них повлекло смерть.

Также полиции известны приметы преступника от очевидцев.

Правоохранители изъяли и передали экспертам оружие, которое может быть орудием убийства. Но пока неизвестно, из какого именно оружия – короткоствольного или длинноствольного – убили Кириллова и изъяли ли именно орудие преступления или какое-то другое оружие.

Как сообщалось, по имеющейся информации убитый 18 сентября заместитель главы поселка Акимовка Дмитрия Кириллов является сыном криминального авторитета из 90-х.

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