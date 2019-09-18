"Чаты разрывались": "Слуги" рассказали о скандале из-за императивного мандата

Депутаты договорились доработать законопроект и только потом вносить его на рассмотрение.

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После скандала в “Слуге народа“ депутаты начали дорабатывать законопроект о запрете свободно выбирать фракцию. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник во фракции.

Речь идет о законопроекте №1038, предусматривающем введение императивного мандата в Раде. При этом законопроект предлагал обязать входить во фракцию, и лишать мандата за выход или исключение из фракции как списочников, так и мажоритарщиков.

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“Некоторые группы категорически отказывались в любом виде рассматривать этот законопроект. Там чаты разрывались, ссоры были ужасные, когда появился еще один законопроект - №1045 - и депутатам о нем никто не сообщил“, - говорит депутат.

Большинство хотят, чтобы закон об императивном мандате вообще отозвали. "Но, чтобы погасить огонь, мы договорились с Арахамией, что его никто не будет сейчас выносить", - отметил источник.

"Взамен каждой из 15-ти групп выдвигают по одному представителю и все они вместе дорабатывают законопроект. Без доработок ничего в зале не появится“, - отметил другой влиятельный собеседник из фракции.

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Ранее депутаты “Слуги народа“ выразили большое недовольство проектом закона №1038, которым предлагается лишать нардепов мандата за невхождение во фракцию и прекращение членства в ней.

Депутаты заявили, что этим законом Офис президента и руководство партии хотят сделать из них “абсолютно ручных животных“. После этого глава фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия заявил, что законопроект 1038 планируют снять с рассмотрения.

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Сейчас в ВР зарегистрированы 2 законопроекта №1038 и №1045-1, предусматривающих лишение мандата депутата, если тот не вошел во фракцию партии, от которой избирался, или которая его выдвигала, или вышел из фракции.

Ранее императивный мандат работал в случае исключительно списочников. Например, в 2016 году съезд партии БПП “Солидарность“ отобрал депутатские мандаты у Николая Томенко и Егора Фирсова, которые вышли из фракции БПП. На мажоритарщиков это правило не распространялось.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал депутатов поддержать закон об императивном мандате.

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