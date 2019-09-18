Программа медицинских гарантий должна полностью заработать в 2020 году

Глава НСЗУ рассказал, что уже сделано в рамках перехода на новый принцип финансирования медицины.

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В ближайшие дни на сайте Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) будет обнародована программа медицинских гарантий. В ней подробно распишут, какие виды медицинских услуг будут предоставляться бесплатно за счет государства после запуска программы. Об этом рассказал председатель НСЗУ Олег Петренко в интервью Интерфакс-Украина.

По его словам, служба активно работает над поэтапной реализацией закона о новой системе финансирования медицины:

С прошлого года мы начали изменения на “первичке“, в этом году мы подключили “Доступные лекарства“ и начали реализовывать пилот по стационарной помощи в Полтаве. А со следующего года все направления (виды медицинской помощи), которые определены законом, будут переведены на новую систему финансирования, - заявил Петренко.

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На следующий год для финансирования медицины в рамках Программы медицинских гарантий планируется выделить 72 млрд. гривен. Но в НСЗУ надеются “выбить“ у Минфина дополнительно еще около 8,6 миллиарда. И все эти деньги пойдут на финансирование медицины по новому принципу – финансирование предоставленных медицинских услуг вместо финансирования больниц в целом:

Это все виды медицинских услуг, предусмотренных законом. В программу входят “первичка“, специализированная, высокоспециализированная помощь, паллиатив, реабилитация и реимбурсация. То есть, согласно закону все эти вещи становятся одной бюджетной программой, хотя было много бюджетных программ, - рассказал глава НСЗУ.

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Также Олег Петренко объяснил, как его ведомство будет контролировать выполнение программы. По его словам, медицинское учреждение подписывает договор с НСЗУ, обязуясь предоставлять определенную услугу, например, лечить инсульт, за что получает финансирование этой услуги из бюджета. При этом не принципиально, использует ли больница собственное медоборудование (например, КТ-сканер), или нанимает субподрядчика, предоставляющего это оборудование и обслуживающий персонал к нему. Таким образом, если больница взялась лечить инсульт, то она не может заявить пациенту, что не имеет необходимого оборудования или материалов:

Родственники должны знать: если пациенту не сделали КТ в ближайшие полтора часа с момента госпитализации, значит что-то не так в больнице. Если родственникам говорят, что нет КТ или аппарат сломался, тогда они должны звонить по нашему номеру 1677, мы проверим информацию и за тот период, когда КТ не работал, не заплатим за лечение инсульта.

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По его словам, такая система мониторинга уже работает на “первичке“ и будет внедряться для “вторички“ и стационаров. Отслеживанием ситуации, в том числе в автоматическом режиме, будет заниматься целый департамент мониторинга, который сейчас формируется в НСЗУ.

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