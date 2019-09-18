Зеленский собрался посетить страны Африки и Латинской Америки

Президенту поступают предложения о визитах в страны обоих регионов.

Зеленский собрался в турне по странах Африки president.gov.ua

Читай также: Поездка чешской делегации в Крым не нарушала чешских законов - МИД Чехии

Президент Владимир Зеленский планирует посетить страны Латинской Америки и Африки в 2020 году. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Игорь Жовква на совместном заседании комитетов по внешним делам и европейской интеграции, передает LIGA.net.

"Мы будем планировать визиты президента в страны Латинской Америки... Есть страны, которые важны с экономической точки зрения. Это Бразилия, Аргентина, Чили, Перу", - отметил замглавы ОП.

Читай также: Американские сенаторы начали визит в Киев со встречи с Рябошапкой

По словам Жовквы, Бразилия уже выражает готовность к организации визита украинского президента. Также без внимания президента не останется и африканский регион.

"Есть инициативы по активизации экономического взаимодействия со странами африканского региона. Такие предложения поступают в Офис президента", - добавил Жовква.

Напомним, 22 августа Владимира Зеленского пригласили с визитом в Великобританию.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram