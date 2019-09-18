Зеленский собрался посетить страны Африки и Латинской Америки
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Президент Владимир Зеленский планирует посетить страны Латинской Америки и Африки в 2020 году. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Игорь Жовква на совместном заседании комитетов по внешним делам и европейской интеграции, передает LIGA.net.
"Мы будем планировать визиты президента в страны Латинской Америки... Есть страны, которые важны с экономической точки зрения. Это Бразилия, Аргентина, Чили, Перу", - отметил замглавы ОП.
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По словам Жовквы, Бразилия уже выражает готовность к организации визита украинского президента. Также без внимания президента не останется и африканский регион.
"Есть инициативы по активизации экономического взаимодействия со странами африканского региона. Такие предложения поступают в Офис президента", - добавил Жовква.
Напомним, 22 августа Владимира Зеленского пригласили с визитом в Великобританию.
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