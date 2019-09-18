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Зеленский собрался посетить страны Африки и Латинской Америки

Комментариев: 5
Президенту поступают предложения о визитах в страны обоих регионов.
Зеленский собрался в турне по странах Африки
Зеленский собрался в турне по странах Африки
president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский планирует посетить страны Латинской Америки и Африки в 2020 году. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Игорь Жовква на совместном заседании комитетов по внешним делам и европейской интеграции, передает LIGA.net.

"Мы будем планировать визиты президента в страны Латинской Америки... Есть страны, которые важны с экономической точки зрения. Это Бразилия, Аргентина, Чили, Перу", - отметил замглавы ОП.

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По словам Жовквы, Бразилия уже выражает готовность к организации визита украинского президента. Также без внимания президента не останется и африканский регион.

"Есть инициативы по активизации экономического взаимодействия со странами африканского региона. Такие предложения поступают в Офис президента", - добавил Жовква.

Напомним, 22 августа Владимира Зеленского пригласили с визитом в Великобританию.

 

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Теги: Зеленский, визит, Южная Америка, Африка
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Комментариев (6)
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ВосставшийИзБана    18.09.2019, 17:24
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Турист? А на Мальдивы поедет?
Юдзиро2019    18.09.2019, 17:20
Оценка:  0
Юдзиро2019
А какие еще страны третьего мира, должна посещать, страна третьего мира.
Woodbrother    18.09.2019, 17:43
Оценка:  0
Woodbrother
Страна третьего мира -россия, посещает например Тувалу. Вся экономика Тувалу держится на экспорте говна чаек. Тувалу и россия - близнецы братья по своему развитию.
Woodbrother    18.09.2019, 17:02
Оценка:  -2
Woodbrother
На гастроли попреть хреном на рояле играть,
VSHIVANKA    18.09.2019, 16:54
Оценка:  -1
VSHIVANKA
НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ ЕЩЁ ЕСТЬ ЧТО КУПИТЬ , ИЛИ АФРИКАНЦЫ ХОТЯТ ПРОДАТЬ ЗЕЛЬЦУ БУСЫ ? )))))
толян04    18.09.2019, 17:18
Оценка:  -1
толян04
скорее таки бусы ему продадут, мы ж будем перенимать их передовой опыт)))
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