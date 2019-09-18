"Щупальца русского мира": ТОП-5 цитат Вятровича

Вятрович запомнился украинцам не только декоммунизацией, но и громкими цитатами.

Владимир Вятрович в 2014 году после вступления в должность УНИАН

В среду, 18 сентября, глава Института нацпамяти Владимир Вятрович заявил об увольнении. В Кабмине его отстранили от должности по “согласованию сторон“.

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42-летний Владимир Вятрович был директором института больше 5 лет. Своими основными победами он считает декоммунизацию (переименованы почти 1000 городов и 52 тыс улиц), открытие архивов, поддержка бойцов ОУН и УПА.

Мы предлагаем вам ознакомиться с самыми яркими цитатами Владимира Вятровича.

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“Не все щупальца “русского мира“ такие отвратительные и очевидны как совок и московская церковь. Некоторые более симпатичные, изысканные и респектабельные, но не менее опасные. “Ирония судьбы“, “восьмое марта“, булгаковы, пугачевы, и даже высоцкие и цои в руках Кремля - эффективные инструменты напоминания о едином культурном пространстве“ – Вятрович.

“Снимая коммунистический слой, мы оставляем российско-имперский: Кутузова, Суворова, императрицы Катерины, Елизаветы. На это закон не распространяется. И сейчас идут дискуссии, которые еще не увенчались успехом, по этому наследию“ - Вятрович.

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По словам Вятровича, Зеленский победил в президентской гонке благодаря четкой стратегии “молчания”, которую во многом наследует и сейчас. Между тем, после инаугурации нужно говорить и предпринимать конкретные действия. Поскольку за него голосовало много националистов, Зеленскому необходимо опасаться рисков потери доверия среди этих сил.

“Отказ от кириллицы оградит нас от России и приблизит к Европе - главный аргумент ее сторонников. Однако в действительности изменение письма может сыграть противоположную роль - усиление русификации. Последние годы все больше русскоязычных граждан переходят на украинский. Введение латиницы создаст дополнительный барьер и остановит многих из них“, - Вятрович.

“Не стреляют в ответ те, кого поставили к стенке“, - подчеркнул Вятрович, подразумевая приговоренных к расстрелу. Он призвал распространять это сообщение тех, кто согласен.

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Как сообщалось, окружной административный суд города Киева отменил решение Киевсовета о переименовании проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича в Киеве.

Напомним, в июле 2016 года Московский проспект в Киеве переименовали в проспект Степана Бандеры. А в июне 2017 года Киевсовет переименовал проспект Ватутина на Шухевича.

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