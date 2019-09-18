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"Щупальца русского мира": ТОП-5 цитат Вятровича

Комментариев: 20
Вятрович запомнился украинцам не только декоммунизацией, но и громкими цитатами.
Владимир Вятрович в 2014 году после вступления в должность
Владимир Вятрович в 2014 году после вступления в должность
УНИАН

В среду, 18 сентября, глава Института нацпамяти Владимир Вятрович заявил об увольнении. В Кабмине его отстранили от должности по “согласованию сторон“.

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42-летний Владимир Вятрович был директором института больше 5 лет. Своими основными победами он считает декоммунизацию (переименованы почти 1000 городов и 52 тыс улиц), открытие архивов, поддержка бойцов ОУН и УПА.

Мы предлагаем вам ознакомиться с самыми яркими цитатами Владимира Вятровича.

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“Не все щупальца “русского мира“ такие отвратительные и очевидны как совок и московская церковь. Некоторые более симпатичные, изысканные и респектабельные, но не менее опасные. “Ирония судьбы“, “восьмое марта“, булгаковы, пугачевы, и даже высоцкие и цои в руках Кремля - эффективные инструменты напоминания о едином культурном пространстве“ – Вятрович.

“Снимая коммунистический слой, мы оставляем российско-имперский: Кутузова, Суворова, императрицы Катерины, Елизаветы. На это закон не распространяется. И сейчас идут дискуссии, которые еще не увенчались успехом, по этому наследию“ - Вятрович.

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По словам Вятровича, Зеленский победил в президентской гонке благодаря четкой стратегии “молчания”, которую во многом наследует и сейчас. Между тем, после инаугурации нужно говорить и предпринимать конкретные действия. Поскольку за него голосовало много националистов, Зеленскому необходимо опасаться рисков потери доверия среди этих сил.

“Отказ от кириллицы оградит нас от России и приблизит к Европе - главный аргумент ее сторонников. Однако в действительности изменение письма может сыграть противоположную роль - усиление русификации. Последние годы все больше русскоязычных граждан переходят на украинский. Введение латиницы создаст дополнительный барьер и остановит многих из них“, - Вятрович.

“Не стреляют в ответ те, кого поставили к стенке“, - подчеркнул Вятрович, подразумевая приговоренных к расстрелу. Он призвал распространять это сообщение тех, кто согласен.

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Как сообщалось, окружной административный суд города Киева отменил решение Киевсовета о переименовании проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича в Киеве.

Напомним, в июле 2016 года Московский проспект в Киеве переименовали в проспект Степана Бандеры. А в июне 2017 года Киевсовет переименовал проспект Ватутина на Шухевича.

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Теги: Вятрович, цитаты
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Комментариев (22)
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Адекваты    18.09.2019, 17:54
Оценка:  0
Адекваты
Кто расскажет,куда это чухно потратит 130 млн. гривен(точнее планировал потратить).Если на поддержку украинского кино всего 100 млн.выделено?
Юдзиро2019    18.09.2019, 17:45
Оценка:  +3
Юдзиро2019
ВосставшийИзБана
Он тебе рассказал про твои знаменитые украинские бронекатера, которые прошиваются, как бумага.
Coюзник    18.09.2019, 17:49
Оценка:  -1
Coюзник
Да ... мы не сильны в морском бою , но насуше росссиянам может дать сдачи мало не покажется ...
ВосставшийИзБана    18.09.2019, 17:39
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Покажите мне по документам где в России государство "русских".
asfd0    18.09.2019, 17:48
Оценка:  +1
asfd0
Тема России уже не работает, а ты продолжаешь бездарно розжигать.
Юдзиро2019    18.09.2019, 17:53
Оценка:  +1
Юдзиро2019
ВосставшийИзБана
Дебил! А теперь ты мне покажи документы , где столицу Куев, создали древние Укры, а не руссичи..
Мой тебе совет, кури поменьше.
ВосставшийИзБана    18.09.2019, 17:32
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Вата продолжает бесноваться. Ну что ж. Собаки лают - караван идет.
T-REX2    18.09.2019, 17:34
Оценка:  -1
T-REX2
а прогнившая баржа тонет
ВосставшийИзБана    18.09.2019, 17:38
Оценка:  -4
ВосставшийИзБана
Это ты про своего "Кузю"?
Coюзник    18.09.2019, 17:38
Оценка:  -3
Coюзник
это бы прроссийские подлодки так шутишь???
Юдзиро2019    18.09.2019, 17:41
Оценка:  +3
Юдзиро2019
Полностью собаки лают (майданутые) лают, караван (Россия) идет.
Шерханчик    18.09.2019, 17:28
Оценка:  +2
Шерханчик
Да отпиз...те кто-нибудь этого урода.
Coюзник    18.09.2019, 17:27
Оценка:  -2
Coюзник
Хоч я не був його симпатиком, але він вартував цілої бригади спецпризначенців в боротьбі за незалежність України ... патріот, громадянин, українець
asfd0    18.09.2019, 17:31
Оценка:  +2
asfd0
Тока не надо про патриотизьм, а то это слово за последние 5 лет кроме рвотного рефлекса ничего не вылывает.
Coюзник    18.09.2019, 17:35
Оценка:  -3
Coюзник
Сходи в аптеку ... может полегчает
Coюзник    18.09.2019, 17:37
Оценка:  -3
Coюзник
Страна без патриотизма не страна. Это у вас на России от псевдотелевизионного патриотизма тебя тошнит
asfd0    18.09.2019, 17:38
Оценка:  -1
asfd0
С каждым разом легчает когда таких утырков провожаем на свалку истории.
Coюзник    18.09.2019, 17:41
Оценка:  -4
Coюзник
Историк хренов Ты лучше оглянись назад за Уральскими горами уже Китай, а ты все нос суешь "шо там у хохлов???"
asfd0    18.09.2019, 17:44
Оценка:  +2
asfd0
В Украине то ты видать никогда и не был. Все украинские патриоты давно в канаде обитают, от туда видимо и строчишь.
T-REX2    18.09.2019, 17:12
Оценка:  +4
T-REX2
Шизоид вонючий,утопить в сортире тварь
толян04    18.09.2019, 17:20
Оценка:  +1
толян04
перед этим желательно осиновый кол ему вогнать.
asfd0    18.09.2019, 17:33
Оценка:  +2
asfd0
По ходу он у него давно уже торчит в одном месте и ему это нравится , это ж так по европейски )))))
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