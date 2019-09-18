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Путин не смог встретиться в нормандском формате вчера "по техническим причинам"

Комментариев: 5
Лидеры Франции, Украины и Германии были готовы к встрече 17 сентября.
Путин не смог встретиться с Зеленским вчера
Путин не смог встретиться с Зеленским вчера
пресс-служба Кремля

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Президент Владимир Зеленский был готов к встрече лидеров “нормандского формата“ 17 сентября, как и Франция с Германией, но РФ по “техническим причинам“ не могла принять участие в этой встрече. Об этом заявил глава МИД Вадим Пристайко, передает “Интерфакс-Украина“.

“Президент Зеленский был готов встретиться, и эта встреча должна была состояться вчера. К сожалению, Российская Федерация этот раз по техническим причинам не смогла принять участие, хотя и французская, и немецкая делегации были готовы к этой встрече“, - сказал он.

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Пристайко отметил, что в ближайшее время планируется работа над тем, чтобы “найти время для четырех лидеров“. “Я сегодня позже буду общаться с министром иностранных дел Германии“, - отметил он.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что без США конфликт на Донбассе не урегулировать.

 

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Теги: нормандский формат, встреча, Зеленский, Путин, РФ, Украина, Франция, Германия
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Комментариев (5)
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Woodbrother    18.09.2019, 17:35
Оценка:  +3
Woodbrother
У клона мертвого путена нос отклеился
don002    18.09.2019, 17:43
Оценка:  -5
don002
у тебя мозги отклеились при рождении
Woodbrother    18.09.2019, 17:45
Оценка:  +5
Woodbrother
Обратили внимание, какого непохожего двойнка путена недавно выставили на телеэфир. Видимо в отрасли производства новых путеных наметился серьезный кризис. Импортный силикон и ботокс импортозаместить никак не получилось.
T-REX2    18.09.2019, 17:14
Оценка:  -6
T-REX2
не смог или не захотел????
Woodbrother    18.09.2019, 17:36
Оценка:  +4
Woodbrother
Двойник путена внезапно пришел в негодность .
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