Путин не смог встретиться в нормандском формате вчера "по техническим причинам"
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Президент Владимир Зеленский был готов к встрече лидеров “нормандского формата“ 17 сентября, как и Франция с Германией, но РФ по “техническим причинам“ не могла принять участие в этой встрече. Об этом заявил глава МИД Вадим Пристайко, передает “Интерфакс-Украина“.
“Президент Зеленский был готов встретиться, и эта встреча должна была состояться вчера. К сожалению, Российская Федерация этот раз по техническим причинам не смогла принять участие, хотя и французская, и немецкая делегации были готовы к этой встрече“, - сказал он.
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Пристайко отметил, что в ближайшее время планируется работа над тем, чтобы “найти время для четырех лидеров“. “Я сегодня позже буду общаться с министром иностранных дел Германии“, - отметил он.
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