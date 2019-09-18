Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

34 тысячи детей в Украине не посещают садик из-за нехватки мест - МОН

Комментариев: 1
Результатом становится то, что дети приходят в школу не готовыми к ней.
В детских садиках Украины не хватает 34 тыс. мест
В детских садиках Украины не хватает 34 тыс. мест
depositphotos.com

В Украине 34 тысячи детей дошкольного возраста не имеют возможности посещать детский сад из-за отсутствия свободных мест. Об этом заявила министр образования и науки Анна Новосад на встрече с уполномоченным президента по правам ребенка Николаем Кулебой, сообщает президентская пресс-служба.

Читай также: В киевской гимназии еду школьникам готовили из отходов - соцсети

По словам министра, крайне важно, чтобы дети шли в первый класс уже подготовленными к школе, но из-за дефицита мест в дошкольных учреждениях, это происходит не всегда. Причем проблема наблюдается как в больших городах, так и в сельской местности.

В свою очередь представитель президента акцентировал внимание на том, что качеству дошкольного образования нужно уделять внимание ничуть не меньше, чем количеству мест в садиках:

Дошкольное образование должно отвечать потребностям ребенка и обеспечивать соблюдение его наилучших интересов, – подчеркнул Кулеба.

Читай также: В школах Севастополя разрешили изучать украинский язык

Также во время встречи обсуждались вопросы развития среднего образования, введения профильного среднего образования, реформирования интернатных учреждений, обеспечения учреждений образования транспортом и питания детей в школах.

Напомним, в Киеве бойцовский пес напал на мальчика. Ребенок возвращался домой из детского сада.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: дошкольное образование, детский сад, Министерство образования
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
ЗаУкраину    18.09.2019, 17:04
Оценка:  +1
ЗаУкраину
Если экспроприировать хотя бы часть дворцов которые поналепили ВОРЫ за 28 лет в Киеве, под Киевом, и по всей Украине, то мест с лихвой хватит на всех детей, и даже в перспективе на десятки лет вперед.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь