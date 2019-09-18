34 тысячи детей в Украине не посещают садик из-за нехватки мест - МОН

Результатом становится то, что дети приходят в школу не готовыми к ней.

В Украине 34 тысячи детей дошкольного возраста не имеют возможности посещать детский сад из-за отсутствия свободных мест. Об этом заявила министр образования и науки Анна Новосад на встрече с уполномоченным президента по правам ребенка Николаем Кулебой, сообщает президентская пресс-служба.

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По словам министра, крайне важно, чтобы дети шли в первый класс уже подготовленными к школе, но из-за дефицита мест в дошкольных учреждениях, это происходит не всегда. Причем проблема наблюдается как в больших городах, так и в сельской местности.

В свою очередь представитель президента акцентировал внимание на том, что качеству дошкольного образования нужно уделять внимание ничуть не меньше, чем количеству мест в садиках:

Дошкольное образование должно отвечать потребностям ребенка и обеспечивать соблюдение его наилучших интересов, – подчеркнул Кулеба.

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Также во время встречи обсуждались вопросы развития среднего образования, введения профильного среднего образования, реформирования интернатных учреждений, обеспечения учреждений образования транспортом и питания детей в школах.

Напомним, в Киеве бойцовский пес напал на мальчика. Ребенок возвращался домой из детского сада.

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