Киев отказался подписаться под "формулой Штайнмайера", но согласие на нее давал

Украина требует сначала вернуть ей контроль на участком российско- украинской границы, а потом уже проводить выборы.

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Представители Украины на переговорах в Минске отказались от закрепления на бумаге "формулы Штайнмайера", сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

"Украинская делегация во время встречи контактной группы в Минске отказалась закреплять на бумаге и подписывать "формулу Штайнмайера", мотивируя это тем, что этот документ не предусмотрен минским комплексом мероприятий", - сказал источник.

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Киев настаивает на первоочередной передаче ему под контроль участка границы с Россией в Донбассе, а также разоружения формирований в ОРДЛО. "Только после этого Киев предлагает провести выбор", - заявил источник.

При этом министр иностранных дел Вадим Пристайко признал, что дал согласие на так называемую “формулу Штайнмайера“, пишет Европейская правда.

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Об этом он заявил на совместном заседании парламентских комитетов по евроинтеграции и иностранных дел. “Мы договорились о формуле Штайнмайера на встрече советников 2 сентября, и я могу привести то, на что я дал согласие", - отметил он.

"Закон об особом статусе вступает в действие в предыдущем формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ“, - сказал Пристайко.

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“Это - то, что записано в решении. Больше там ничего нет. Надо, чтобы все партии, представленные за этим столом, все медиа, представленные здесь, имели доступ к выборам, и так далее. Только тогда выборы могут быть признаны соответствующими стандартам ОБСЕ “, - добавил министр.

Он отметил, что для проведения выборов на оккупированной части Донбасса сначала должны быть созданы соответствующие условия. “Сначала создаются необходимые оборонные условия, и только проводятся выборы, президент Зеленский это четко сказал“, - добавил глав МИД.

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Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин по техническим причинам не смог принять участие во встрече в "нормандском формате" 17 сентября.

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