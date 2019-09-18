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Киев отказался подписаться под "формулой Штайнмайера", но согласие на нее давал

Комментариев: 9
Украина требует сначала вернуть ей контроль на участком российско- украинской границы, а потом уже проводить выборы.
В данный момент проведение выборов на Донбассе невозможно
В данный момент проведение выборов на Донбассе невозможно
штаб ООС

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Представители Украины на переговорах в Минске отказались от закрепления на бумаге "формулы Штайнмайера", сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

"Украинская делегация во время встречи контактной группы в Минске отказалась закреплять на бумаге и подписывать "формулу Штайнмайера", мотивируя это тем, что этот документ не предусмотрен минским комплексом мероприятий", - сказал источник.

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Киев настаивает на первоочередной передаче ему под контроль участка границы с Россией в Донбассе, а также разоружения формирований в ОРДЛО. "Только после этого Киев предлагает провести выбор", - заявил источник.

При этом министр иностранных дел Вадим Пристайко признал, что дал согласие на так называемую “формулу Штайнмайера“, пишет Европейская правда.

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Об этом он заявил на совместном заседании парламентских комитетов по евроинтеграции и иностранных дел. “Мы договорились о формуле Штайнмайера на встрече советников 2 сентября, и я могу привести то, на что я дал согласие", - отметил он.

"Закон об особом статусе вступает в действие в предыдущем формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ“, - сказал Пристайко.

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“Это - то, что записано в решении. Больше там ничего нет. Надо, чтобы все партии, представленные за этим столом, все медиа, представленные здесь, имели доступ к выборам, и так далее. Только тогда выборы могут быть признаны соответствующими стандартам ОБСЕ “, - добавил министр.

Он отметил, что для проведения выборов на оккупированной части Донбасса сначала должны быть созданы соответствующие условия. “Сначала создаются необходимые оборонные условия, и только проводятся выборы, президент Зеленский это четко сказал“, - добавил глав МИД.

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Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин по техническим причинам не смог принять участие во встрече в "нормандском формате" 17 сентября.

 

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Теги: выборы, Донбасс, оккупация, война, формула Штайнмайера, Минск
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Комментариев (10)
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nelci    18.09.2019, 18:23
Оценка:  +6
nelci
Верной дорогой идем, Порошенковской!
И как долго в тупике будем долбиться головой об стенку, кто нибудь знает?
xapi3mat    18.09.2019, 18:56
Оценка:  -3
xapi3mat
а кто ж вас лаптей поймет? остается вспоминать классику - умом фиг поймешь кацапетовку
Антибес    18.09.2019, 18:20
Оценка:  +6
Антибес
Нет-войне!
xapi3mat    18.09.2019, 18:58
Оценка:  -3
xapi3mat
да! нет войне с украиной! вернем крым, донбасс! выплатим репарации! ура товаоищи! УРА!!!
Джо-кер    18.09.2019, 18:03
Оценка:  -7
Джо-кер
Штайнмайер-пропутинский полупокер, сватал нам, чтоб мы сначала выборы провели, под дулами автоматов.
Джо-кер    18.09.2019, 18:06
Оценка:  -3
Джо-кер
Им похрен, они хотят с Россиюшкой торговать. Кстати, Германия и Франция, кроме стремных вертолетов, нам ничем существенным не помогли, военно-техническое сотрудничество зарубили на корню.
Сеемма    18.09.2019, 18:23
Оценка:  +1
Сеемма
А ведь Украина спасла Европу от нашествия орды.
Антибес    18.09.2019, 18:21
Оценка:  +5
Антибес
Полупокер с кучей разных аккаунтов,а теперь напиши тоже самое но под ником Wtf2wtf.)))))
xapi3mat    18.09.2019, 18:59
Оценка:  -2
xapi3mat
чего?...
ЗаУкраину    18.09.2019, 19:19
Оценка:  +1
ЗаУкраину
Отметим важный нюанс! Огромная фабрика ботов Потрошенко начала активно пропагандировать «зраду» в интернете.

xapi3mat, один из них.
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