Рада приняла изменения к закону об использовании ядерной энергии

Изменения направлены на приведение отечественного законодательства к европейским нормам.

Депутаты внесли поправки в закон о ядерной энергии depositphotos.com

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии“. Об этом сообщает пресс-центр парламента.

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Закон имеет целью гармонизировать законодательство Украины с европейскими требованиями и стандартами, действующими в сфере использования ядерной энергии, установить единые основные нормы безопасности для защиты здоровья лиц, находящихся под профессиональным, медицинским облучением, и населения против опасностей, возникающих при ионизирующем излучении.

В частности предусматривается уменьшить риски длительного облучения продуктами радона, урегулировать вопросы радиационной защиты при медицинском облучении, усовершенствовать государственное регулирование добычи и переработки урановых руд.

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Также предлагается запретить производство и эксплуатацию медицинского оборудования, которое несет слишком большие риски облучения. В частности, речь идет о рентгеновских аппаратах, в которых невозможно четко определить и контролировать дозу облучения.

Напомним, депутаты отменили обязательное лицензирование телекоммуникационной деятельности. Теперь, вместо получения лицензии, достаточно просто уведомить государство о начале соответствующей деятельности.

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