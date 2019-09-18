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Тройное убийство на заправке в Николаеве: полиция назвала версии

Комментариев: 3
На АЗС в Николаеве полиция обнаружила мертвыми механика, оператора и кассира. Правоохранители рассматривают три версии: ограбление, личная неприязнь и внезапный конфликт.
Полиция назвала три версии убийства работников АЗС в Николаеве
Полиция назвала три версии убийства работников АЗС в Николаеве
Новости-Н

Полиция рассматривает все возможные версии убийства трех работников АЗС, среди которых убийство, совершенное с целью завладения имуществом, из-за личной неприязни, а также во время внезапно возникшего конфликта. Об этом со ссылкой на в.и.о. начальника Нацполиции в Николаевской области Ивана Выговского сообщает Укринформ в среду, 18 сентября.

Николаевская полиция рассматривает все возможные версии тройного убийства работников АЗС. Среди них: убийство, совершенное с целью завладения имуществом, денежными средствами и т.п., из-за личных неприязненных отношений, а также во время внезапно возникшего конфликта. Сейчас известно, что тела погибших работников автозаправочной станции (механика, оператора и кассира) обнаружила жена одного из них, когда долгое время не могла дозвониться к своему мужу. На крики женщины прибежали прохожие, которые помогли вызвать полицию, - сказал Выговский.

Сейчас проводятся неотложные следственные действия, в ходе которых правоохранители отрабатывают все возможные версии преступления, учитывая полученную информацию, чтобы подтвердить или опровергнуть каждую.

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Все силы полицейских максимально нацелены на раскрытие указанного особо тяжкого преступления, отрабатывается вся информация, поступающая от свидетелей и очевидцев. К раскрытию убийства также привлечены экипажи патрульных полицейских, все выезды в город перекрыты и находятся под усиленным контролем.

На месте происшествия продолжают работать следователи, криминалисты и эксперты, которые тщательно фиксируют вещественные доказательства.

Напомним, что в Николаеве на АЗС найдены мертвыми три человека: все были работниками заправки и погибли от огнестрельных ранений.

 

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Теги: смерть, Николаев, полиция, АЗС, погибшие
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Комментариев (3)
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Потому_что    18.09.2019, 18:16
Оценка:  0
Потому_что
Уже поймали убийцу.
Л_о_л_а    18.09.2019, 18:07
Оценка:  -1
Л_о_л_а
По Украине бегают одичалые активисты и волонтеры, которые не привыкли работать, а вот жить хотят на широкую ногу, да и оружие у них есть, в отличие, от нормальных людей.
eddgek    18.09.2019, 18:30
Оценка:  +1
eddgek
О проснулось Ч_М_О с окружной.
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