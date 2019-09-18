Тройное убийство на заправке в Николаеве: полиция назвала версии

На АЗС в Николаеве полиция обнаружила мертвыми механика, оператора и кассира. Правоохранители рассматривают три версии: ограбление, личная неприязнь и внезапный конфликт.

Полиция рассматривает все возможные версии убийства трех работников АЗС, среди которых убийство, совершенное с целью завладения имуществом, из-за личной неприязни, а также во время внезапно возникшего конфликта. Об этом со ссылкой на в.и.о. начальника Нацполиции в Николаевской области Ивана Выговского сообщает Укринформ в среду, 18 сентября.

Николаевская полиция рассматривает все возможные версии тройного убийства работников АЗС. Среди них: убийство, совершенное с целью завладения имуществом, денежными средствами и т.п., из-за личных неприязненных отношений, а также во время внезапно возникшего конфликта. Сейчас известно, что тела погибших работников автозаправочной станции (механика, оператора и кассира) обнаружила жена одного из них, когда долгое время не могла дозвониться к своему мужу. На крики женщины прибежали прохожие, которые помогли вызвать полицию, - сказал Выговский.

Сейчас проводятся неотложные следственные действия, в ходе которых правоохранители отрабатывают все возможные версии преступления, учитывая полученную информацию, чтобы подтвердить или опровергнуть каждую.

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Все силы полицейских максимально нацелены на раскрытие указанного особо тяжкого преступления, отрабатывается вся информация, поступающая от свидетелей и очевидцев. К раскрытию убийства также привлечены экипажи патрульных полицейских, все выезды в город перекрыты и находятся под усиленным контролем.

На месте происшествия продолжают работать следователи, криминалисты и эксперты, которые тщательно фиксируют вещественные доказательства.

Напомним, что в Николаеве на АЗС найдены мертвыми три человека: все были работниками заправки и погибли от огнестрельных ранений.

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