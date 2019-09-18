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Венгрия не проявляет намерений примириться с Украиной - Кабмин

Комментариев: 8
Страна-соседка продолжает блокировать сотрудничество Украины с НАТО из-за закона об образовании.
Венгрия не дает поводов для примирения
Венгрия не дает поводов для примирения
depositphotos.com

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Венгрия не демонстрирует сигналов, свидетельствующих о готовности уступить в вопросе сотрудничества Украины с НАТО, в частности в вопросе проведения заседаний Комиссии Украина-НАТО. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, выступая на совместном заседании Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом, пишет УНИАН.

По словам Кулебы, причины того, что заседания Комиссии Украина-НАТО не проходят, всем известны.

Пока у нас нет индикаторов, что страна - наш сосед готова изменить свою позицию в этом вопросе, - подчеркнул вице-премьер.

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Для справки. Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании. Венгрия начала блокировать проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя, что украинский закон нарушает права украинских венгров.

Напомним, новый глава МИД рассказал, чем планирует заняться на посту министра. Среди его главных приоритетов – восстановление дружеских отношений с Венгрией.

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Теги: Венгрия, НАТО, закон об образовании
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Комментариев (8)
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colavova    18.09.2019, 19:20
Оценка:  0
colavova
В Брюсселе началось рассмотрение возбужденной год назад Европарламентом в отношении Венгрии дисциплинарной процедуры.
Ira0956    18.09.2019, 18:46
Оценка:  0
Ira0956
Не проявляет, да? Печалька, да... ))
Антибес    18.09.2019, 18:23
Оценка:  0
Антибес
Закарпатье необходимо вернуть Венгрии.Только тогда можно продолжать мечтать о членстве в НАТО.
    18.09.2019, 18:34
Оценка:  -3
Да ты бес просто, такую фуйню мелешь!.. Похоже фсбист-онанист из Фашысстской Фэдэрации! ...
ШтормЗайцев    18.09.2019, 18:00
Оценка:  -3
ШтормЗайцев
Из этого напрашивается только один вывод. В дальнейшем на венгрию надо активно ложить по всем направлениям и забыть о ее существовании.
Джо-кер    18.09.2019, 18:09
Оценка:  -4
Джо-кер
Скорее укрепить границу на этом направлении. Времена Австро-венгерской империи им покоя не дают, еще и Путин подначивает.
nelci    18.09.2019, 18:32
Оценка:  0
nelci
Желательно также активно ложить на Польшу, Румынию и Словакию, а также строить стены на подобии как на границе с Россией!
nelci    18.09.2019, 18:34
Оценка:  -1
nelci
Стена поможет не только защититься от их влияния, но и удержит разбегающихся с Украины!
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