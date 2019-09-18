Венгрия не проявляет намерений примириться с Украиной - Кабмин

Страна-соседка продолжает блокировать сотрудничество Украины с НАТО из-за закона об образовании.

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Венгрия не демонстрирует сигналов, свидетельствующих о готовности уступить в вопросе сотрудничества Украины с НАТО, в частности в вопросе проведения заседаний Комиссии Украина-НАТО. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, выступая на совместном заседании Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом, пишет УНИАН.

По словам Кулебы, причины того, что заседания Комиссии Украина-НАТО не проходят, всем известны.

Пока у нас нет индикаторов, что страна - наш сосед готова изменить свою позицию в этом вопросе, - подчеркнул вице-премьер.

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Для справки. Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании. Венгрия начала блокировать проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя, что украинский закон нарушает права украинских венгров.

Напомним, новый глава МИД рассказал, чем планирует заняться на посту министра. Среди его главных приоритетов – восстановление дружеских отношений с Венгрией.

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