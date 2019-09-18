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Президент Эстонии объяснила, чем Украина отличается от других постсоветских стран

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Главная особенность – сильное гражданское общество.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
eurointegration.com.ua

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Ключевым отличием Украины от других постсоветских государств является наличие сильного гражданского общества. Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью “Европейской правде“.

Она отметила, что во всех других бывших республиках СССР, за исключением государств Балтии, не хватает свободных медиа, демократии, а следовательно - почвы для построения свободного государства и рыночных реформ.

А в Украине это есть! Именно ваше общество является движущей силой вашего государства, - считает Кальюлайд.

В то же время глава Эстонии отметила что, для успеха Украины крайне важен прогресс в борьбе с коррупцией:

Но если свобода вашего общества не будет сопровождаться реальными изменениями, если мы не будем видеть реального прогресса в борьбе с коррупцией - вы не получите двух вещей: экономического роста и роста поддержки Запада.

Напомним, президент Эстонии заявила, что Украина может спасти ЕС от кризиса доверия. Успех Украины в реформах и ее стремление вступить в ЕС вернут веру в содружество самим европейцам.

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Теги: Эстония, СНГ, гражданское общество
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