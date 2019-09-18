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Зеленский собрался в "турне" по Латинской Америке

Комментариев: 6
В следующем году президент планирует посетить латиноамериканские страны, также возможны поездки в Африку.
Зеленский планирует много зарубежных поездок
Зеленский планирует много зарубежных поездок

В 2020 году президент Владимир Зеленский планирует осуществить “турне” по странам Латинской Америки, а в октябре поедет в Японию. Об этом в среду, 18 сентября, заявил представитель Офиса президента, который отвечает за внешнюю политику, Игорь Жовква, пишут УНН.

“22 октября планируется визит президента в Японию на событие интронизации нового императора. Этот визит будет использован и для встречи с руководством Японии, с премьер-министром, и для встречи с лидерами других стран, которые будут присутствовать на этом мероприятии - а там ожидается много стран”, - отметил Жовква.

По его словам, Офис президента намерен планировать визиты в азиатские страны, где, в том числе, находятся стратегические рынки Украины.

Он добавил, что также в 2020-м году ОП будет планировать “турне” по Латинской Америке - Бразилии, Аргентине, Чили, Перу и др.

“Латиноамериканское направление получит внимание со стороны президента в 20-м году”, - подчеркнул чиновник.

Также, по его словам, планируется активизировать отношения с африканскими странами. “Возможно, активизация отношений со странами и этого направления”, - добавил он.

Отметим, о планах Зеленского посетить Японию стало известно более месяца назад.

Как известно,  Зеленский за время работы на посту совершил 20 поездок в пределах Украины и шесть поездок за границу. 

 

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Теги: Латинская Америка, Япония, Владимир Зеленский, Офис президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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VSHIVANKA    18.09.2019, 19:12
Оценка:  0
VSHIVANKA
РАЗВЕ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ ПОДАЮТ МИЛОСТЫНЬКУ ?! )))
eddgek    18.09.2019, 18:55
Оценка:  +1
eddgek
Лучше бы на "передок" съездил посмотрел , "похавал" оценил , сыграл бы на РОЯЛИ был бы "позитивчик". И не далеко. а может и в послед..........///\\\.
KIBARG    18.09.2019, 18:50
Оценка:  +3
KIBARG
В турне с несмешными номерами? Что ж, война войной, а турне по расписанию.
Ira0956    18.09.2019, 18:40
Оценка:  +3
Ira0956
Хуем на рояле будет играть?
ВосставшийИзБана    18.09.2019, 18:30
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Дурне зібралося в турне.
Ira0956    18.09.2019, 18:42
Оценка:  -2
Ira0956
ВосставшийИзБана, умнеешь потихоньку, что ли... ) Прямо начинаешь нравиться мне в последнее время. У
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