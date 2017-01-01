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Полиция задержала подозреваемого в тройном убийстве в Николаеве

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При себе преступник имел оружие, но объяснить мотивов преступления пока не смог.
В полиции утверждают, что поймали николаевского убийцу
В полиции утверждают, что поймали николаевского убийцу
npu.gov.ua

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве трех сотрудников автозаправочной станции в Николаеве. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

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Согласно предоставленной правоохранителями информации, подозреваемый в момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и объяснить мотив своего поступка не мог. Тем не менее, в полиции заявили, что его “обосновано подозревают в совершении убийства трех работников АЗС в городе Николаеве“.

Как видно на фото, у задержанного при себе был пистолет. Мотивы преступления устанавливаются.

npu.gov.ua

Напомним, в среду, 18 сентября, на автозаправке в Николаеве нашли тела трех застреленных работников АЗС. Правоохранители рассматривают три версии убийства.

 

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Теги: убийство, Николаев, АЗС, задержание, преступник
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