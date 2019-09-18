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Санкционный фронт дал трещину - Пристайко

Комментариев: 2
В МИД Украины констатируют потерю единства западных стран в вопросе санкционной политики в отношении России.
Министр иностранных дел Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Вадим Пристайко
Скриншот

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разговоры о возвращении России к G7 свидетельствуют о дальнейшей трещине санкционного фронта против России. об этом Пристайко рассказал в интервью изданию Die Welt, перевод которого МИД обнародовало на своем сайте.

На вопрос, не опасается ли министр того, что европейский санкционный фронт и в дальнейшем будет давать трещину, Пристайко ответил, что "трещину мы уже недавно увидели, когда ПАСЕ вернула России право голоса без выполнения ею своих обязанностей".

"Это прослеживается и в других сферах. То, что начинаются разговоры о возвращении России в "Группу семи, является следующим признаком трещин фронта", - добавил глава МИД Украины.

Напомним, в августе заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявляла, что Украине вряд ли удастся удержать санкции против РФ.

Перед этим президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон якобы сошлись во мнении, что Россия должна вернуться в состав G7 в 2020 году.

А в июне ПАСЕ вернула России все полномочия, несмотря на то, что Москва не выполнила ни одной из семи резолюций, которые стали поводом для санкций против российской делегации.

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Теги: МИД Украины, санкции, санкции против России, Вадим Пристайко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    18.09.2019, 19:19
Оценка:  -1
VSHIVANKA
УВИСЬ МЫР НЭ ЗНАМЫ ?!
Ira0956    18.09.2019, 18:43
Оценка:  +1
Ira0956
Зрада зрадная со всех сторон! ))
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