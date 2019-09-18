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Порошенко заверил, что разведения войск Минск-2 не требует

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Соглашения не предусматривают разведения войск, а миротворцы нужны для обеспечения свободных выборов.
Порошенко объяснил, зачем нужны миротворцы
Порошенко объяснил, зачем нужны миротворцы
Facebook Петра Порошенко

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Пятый президент Петр Порошенко заявляет, что минские соглашения не предусматривают разведение войск от линии разграничения в Донбассе. Об этом он заявил во время заседания комитета Верховной Рады, передает LIGA.net.

"Хочу подчеркнуть: никакого разведения войск в Минских соглашениях нет, вы его не найдете. Это элемент, который приближает компонент безопасности, который мы должны установить", - пояснил он.

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"Миротворцы, подчеркиваю - не "эскорт-сервис", как хотел Путин, а миротворцы по всей территории Украины. Не базируясь на опыте Приднестровья или Осетии, а миротворцы с мандатом ООН", - заявил Порошенко.

Миротворческие силы, по словам Порошенко, должны обеспечить безопасность для проведения свободных выборов в Донбассе - с украинскими партиями, по украинскому законодательству и под контролем ЦИК Украины.

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Обращаясь к присутствующему на заседании главе МИД Вадиму Пристайко, Порошенко подчеркнул, что выборы на оккупированных территориях возможны только после восстановления там украинского суверенитета.

Напомним, ранее глава ОБСЕ поддержал план Штайнмайера. Также Киев отказался подписаться под “формулой Штайнмайера“, но согласие на нее давал.

 

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Теги: Порошенко, Минск, МИД, Минские соглашения, миротворцы, разведение сил
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Комментариев (1)
ЗаУкраину    18.09.2019, 19:15
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