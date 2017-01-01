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Гончарук и послы G7 поговорили о борьбе с коррупцией

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Совместную работу планируют сфокусировать на поддержке развития госуправления, экономического развития, энергетического сектора и борьбе с коррупцией.
Гончарук встретился с послами G7
Гончарук встретился с послами G7
facebook.com/PMHoncharuk

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук встретился с послами стран Большой семерки. Политики обсудили перспективы последовательной поддержки этими государствами некоторых секторов. Об этом сообщается на странице премьер-министра в Facebook в среду, 18 сентября.

"Вместе с коллегами-министрами провели встречу с послами стран Большой семерки. В фокусе совместной работы - поддержка развития государственного управления, экономического развития и энергетического сектора. Важнейший приоритет - системная борьба с коррупцией. Это ключевые векторы последовательной поддержки страны, которую предоставляют нам страны G7", - отметил Гончарук.

Напомним, что ранее Кабмин определился с новым главой Фонда госимущества.

Также сообщалось, что Кабмин одобрил план анбандлинга Нафтогаза.

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Теги: коррупция, борьба с коррупцией, G7, Алексей Гончарук
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Источник: korrespondent.net

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