Дым от пожара видно со всех районов города. Возгорание ликвидировали, в борьбе с огнем участвовали 30 пожарных.

В Днепре сгорел дебаркадер на Набережной Победы dp.informator.ua

Сообщение о пожаре на Набережной Победы поступило на линию 101 в 15:18. Об этом сообщает Информатор в среду, 18 сентября.

На место оперативно прибыли сотрудники ГСЧС, полиция и скорая помощь. По информации от спасателей, горел дебаркадер, который долгое время эксплуатировался как ангар, а после - был заброшен. В инциденте никто не пострадал.

Здание принадлежит Днепропетровскому национальному университету железнодорожного транспорта. Площадь пожара составила 600 м^2. Локализовали возгорание в 16:15, ликвидировали в 16:31. К ликвидации привлекли 30 человек личного состава и 6 единиц пожарно-спасательной техники.

Cмотрите фотогалерею: В Днепре пожар на набережной Победы

Напомним, что ранее на Полтавщине сгорели десятки гектаров леса.

Также сообщалось, что при пожаре в школе в Либерии погибли 26 детей.

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