В Днепре пожар на набережной Победы
Сообщение о пожаре на Набережной Победы поступило на линию 101 в 15:18. Об этом сообщает Информатор в среду, 18 сентября.
На место оперативно прибыли сотрудники ГСЧС, полиция и скорая помощь. По информации от спасателей, горел дебаркадер, который долгое время эксплуатировался как ангар, а после - был заброшен. В инциденте никто не пострадал.
Здание принадлежит Днепропетровскому национальному университету железнодорожного транспорта. Площадь пожара составила 600 м^2. Локализовали возгорание в 16:15, ликвидировали в 16:31. К ликвидации привлекли 30 человек личного состава и 6 единиц пожарно-спасательной техники.
Cмотрите фотогалерею: В Днепре пожар на набережной Победы
Напомним, что ранее на Полтавщине сгорели десятки гектаров леса.
Также сообщалось, что при пожаре в школе в Либерии погибли 26 детей.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet