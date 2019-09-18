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Анжелу Стрижевскую уволили с поста замгенпрокурора

Комментариев: 3
Стрижевская работала на должности с июля 2016 года. Руслан Рябошапка уволил почти всех заместителей Юрия Луценко.
Стрижевская уволена с должности заместителя генпрокурора
Стрижевская уволена с должности заместителя генпрокурора
sud.ua

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил своего заместителя Анжелу Стрижевскую. Об этом сообщается на сайте ГПУ в среду, 18 сентября.

Экс-судья Стрижевская была назначена замгенпрокурора 8 июля 2016 года. До этого она работала начальником управления реформ и обеспечения качества работы Генпрокуратуры.

В 2005 году Стрижевская была судьей Печерского районного суда Киева и выносила решение об аресте политика Бориса Колесникова.

В 2006 году в отношении Стрижевской было открыто уголовное дело по подозрению в фальсификации судебного решения о закрытии уголовного дела против работников СБУ, уничтоживших материалы оперативно-розыскного дела о деятельности российского бизнесмена Семена Могилевича.

Также она работала помощником депутата Верховной Рады 6-го созыва от Блока Юлии Тимошенко Григория Омельченко и была судьей Апелляционного суда Киева.

Напомним, что ранее генпрокурор Рябошапка уволил своих заместителей Юрия Севрука и Владимира Бедриковского.

Также сообщалось, что 2 сентября генпрокурор Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Он направлен в распоряжение Минобороны.

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Теги: Генпрокуратура, увольнение, Руслан Рябошапка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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otstoi-002    18.09.2019, 20:06
Оценка:  -2
otstoi-002
Эту БЛ"ЯДЬ нужно было пустить по кругу тем кого она сдала за бабки.

А потом выкинуть на Х"УЙ.

Подстилка..... враг народа Украины.
Хулиганка*    18.09.2019, 19:58
Оценка:  -2
Хулиганка*
ее не уволить а посадить нужно за дело стерненко
Miha_89    18.09.2019, 20:37
Оценка:  0
Miha_89
погуглил, прикольно, боты расеянцы разбираются в украинских уголовных делах лучше за местных ) да..чего вам только по телеку не покажут вместо актуальных своих проблем. В СССР были новости загнивающего запада, которые в кирзаках слушали. В РФ тоже самое, сами в луже сидят, а новости про биндер
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