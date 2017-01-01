Уникальный препарат «Тиара» возвращается в аптеки

В сентября ПрАТ «Фармацевтическая фирма «Дарница» возобновила производство препаратов для лечения артериальной гипертонии «Тиара Дуо» и «Тиара Трио». Теперь лекарство возвращается на полки украинских аптек. Об этом сообщает производитель этих лекарственных средств — фармацевтическая компания Дарница, пишут Факты.

В пресс-службе компании напомнили, что продажи «Тиары» были приостановлены в декабре 2018 года из-за проблем с поставками сырья.

«Тиара Дуо» и «Тиара Трио» — лекарственные средства для лечения артериальной гипертензии, от которой страдает 30−45% взрослого населения. Эффективность действующих веществ, входящих в состав этих препаратов, была исследована в серии клинических испытаний. Их комбинация эффективно снижает артериальное давление у пациентов. На начальном этапе лечения применяется препарат «Тиара Дуо». Вторым шагом пациентам с более стойкой артериальной гипертензией рекомендовано применение тройной комбинации действующих веществ, которые содержатся в «Тиаре Трио», — рассказала в пресс-службе компании.

Оригинальная разработка украинских фармацевтов содержит сразу три действующих вещества: амлодипин, гидрохлортиазид и валсартан. До его появления на рынке пациентам с артериальной гипертензией приходилось отдельно принимать три лекарственных средства, что вызывало неудобства и снижало эффективность лечения. Эффективность такой тройной комбинации была доказана в ходе двух крупных исследований с участием более 8 тысяч пациентов с артериальной гипертензией из 14 стран мира.

СПРАВКА:

Фармацевтическая компания «Дарница» является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Продуктовый портфель «Дарницы» включает около 250 наименований готовых лекарственных средств. Стратегические направления развития портфеля компании — кардиология, неврология и проблемы боли. Конечный бенефициар «Дарницы» — бизнесмен и меценат Глеб Загорий.